Отделы ЗАГС возвращаются к прежнему режиму работы в Хабаровском крае





Учреждения снова принимают посетителей без предварительной записи. Кроме того, заключить брак теперь можно в торжественной обстановке с участием гостей.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, отдельные ограничения 1 апреля с отделов ЗАГС сняла администрация Хабаровска. Однако важным условием по-прежнему остается соблюдение масочного и дезинфекционного режима. Кроме того, необходимым остается соблюдение дистанции 1,5 метра при получении государственных услуг.





В остальных муниципальных районах отделы ЗАГС также перешли на обычный режим работы.

Вместе с тем, в профильном ведомстве отмечают, что жители края могут воспользоваться единым порталом госуслуг для подачи заявлений на регистрацию брака, рождения, смерти, развода, усыновления, установления отцовства. При этом от будущих молодоженов на портале заявления принимают за год до предполагаемой торжественной даты.



