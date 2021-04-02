Родители школьников Хабаровского края выполнили работы по математике

Более 200 родителей школьников Хабаровского края узнали о том, что такое Всероссийские проверочные работы (ВПР), оценили механизм проведения и сложность заданий, самостоятельно выполнив работы по математике. Накануне состоялась краевая акция «ВПР для родителей», в которой приняли участие 17 школ.

Участникам объяснили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации и не влияют на получение аттестата. Они проводятся по отдельным учебным предметам с учетом требований федеральных стандартов и нужны для оценки уровня подготовки школьников.

- Результаты Всероссийских проверочных работ могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися, - рассказала министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

Участниками акции «ВПР для родителей» стали школы сел и поселков Гаровка-1, Сулук, Нигирь, Иннокентьевка, Оремиф, Георгиевка, Константиновка, Хор, Переяславка, Пуир, городов Николаевска-на-Амуре, Вяземского, также присоединились несколько школ Советско-Гаванского района.

- Я получила много важной информации о ВПР, зарядилась положительными эмоциями, снова попробовала себя в роли ученика, а вечером с сыном обсудили задания. Оказалось, что не нужно бояться проверочных работ, они помогают понять над чем нужно поработать с учениками в классе. Всем родителям советую сходить на такие собрания, - рассказала мама ученика 7 класса Ульяна Борисовская.

Акция «ВПР для родителей» продолжается. В скором времени ее участниками станут школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Ванинского, Бикинского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Охотского, им. Полины Осипенко, Ульчского районов. Мероприятие проводится в крае второй год и вызывает большой интерес среди родителей.

Напомним, в 2021 году ВПР проходят для учащихся 4-8 классов и 10-11 классов. Всего участие примут около 55 тысяч школьников края.



