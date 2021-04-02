Аналог «Сириуса» предложили создать в Хабаровском крае участники Народного совета

В рамках заседания Народного совета участники рабочей группы «Образование, культура, спорт» обсудили актуальные вопросы отрасли и выдвинула инициативы, лучшие из которых были представлены врио Губернатора Хабаровского края.

В работе площадки приняли участие около 60 активистов народного совета, а также представители отраслевых органов исполнительной власти. Обсуждались предложения по развитию районных домов культуры, повышению эффективности дополнительного образования, качественной подготовке профессиональных кадров для экономики региона, мерам поддержки талантливой молодёжи.

Лучшей признана инициатива по созданию дальневосточного круглогодичного детского образовательного центра «Амур». Приоритетным направлением работы учреждения станет выявление и сопровождение талантливых и одарённых детей, а также поддержка ребят с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что центр станет аналогом сочинского «Сириуса», который работает на базе олимпийской инфраструктуры. Основная задача центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

— Считаем, что такой центр необходим для взращивания талантливой «элиты» во всех сферах, в том числе и социальной, — рассказал модератор площадки «Образование, культура, спорт», политолог, кандидат исторических наук Евгений Чадаев. — Учреждение будет учитывать кадровую потребность региона. Весь вектор мировой экономики смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где на сегодняшний день создаётся две трети валового мирового продукта. Наш край должен также быть готовым участвовать в этих процессах.

Также активисты предложили создать фонд «Талантливая молодёжь Хабаровского края», предусматривающий выплату именных премий наиболее ярким его представителям. По мнению авторов идеи, это поможет удержать кадры в регионе и объединить вокруг стипендиатов выпускников техникумов, колледжей и вузов.

— Отличная идея. Я дам поручение министерству имущественных отношений подобрать участок для возведения центра, а министерству образования и науки подготовить механизм его финансирования. Кроме того, уже сейчас ведётся работа над проектом по восстановлению здания молодежного центра «Западный», которое нужно отремонтировать, — отметил Михаил Дегтярёв.

Ранее в молодежном центре «Западный» в поселке Заветы Ильича отдыхали юные жители Советско-Гаванского, соседнего Ванинского и других районов Хабаровского края. Для них организовывали смены военно-патриотической направленности, фестивали, конкурсы, слеты. В учреждении также проводились слеты рабочей и служащей молодежи. С 1 января 2020 года проведение профильных смен в центре было запрещено. Причиной стало заключение Ростехнадзора о невозможности использовать здание для размещения детей и подростков. Перекрытия между этажами и кровля крыши не отвечают требованиям противопожарной безопасности и нуждаются в полной замене.



