В Хабаровском крае создана система мониторинга за качеством питания

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В перечне вопросов, которые рассмотрели участники встречи - предупреждение, выявление и пресечение незаконной добычи водных биоресурсов, противодействие незаконному обороту пищевой продукции на территории края.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора отметила, что в регионе осуществляется контроль за качеством и безопасностью мяса и мясных продуктов, молочной, плодовоовощной, а также продукцией птицеводства, кондитерскими изделиями, питьевой водой и алкогольными напитками.

- При проведении проверок в 2019 – 2020 гг. запрещенной к ввозу в страну пищевой продукции не выявлено. По результатам лабораторного контроля в прошлом году в крае отмечена стабилизация ситуации в части микробиологической безопасности пищевой продукции. Стабильно низким остается уровень содержания химических загрязнителей в продуктах питания, – отметила Светлана Лосева.

Кроме того, в 2020 году Хабаровский край вошел в перечень «пилотных» территорий по реализации мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». В рамках его реализации в регионе создана система мониторинга за состоянием питания жителей и его качеством. В основу системы легли результаты научных исследований, связывающие здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

В том числе для этих целей ранее в регионе приобрели новое оборудование для «Центра гигиены и эпидемиологии» для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и стандартами. Новое оборудование позволяет проводить исследования остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения, анализировать измерения остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв.

Всего в 2020 году в крае было отобрано более 560 проб пищевых продуктов, проведено 26 тыс. лабораторных исследований и почти 600 анкетирований на объектах торговли в целях мониторинга качества продуктов.

При этом пищевая продукция промышленного производства, не соответствующая установленным требованиям по ряду показателей, была выявлена в 23 образовательных организациях, расположенных в Хабаровске, Комсомольском, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Ванинском районах.

Кроме того, в рамках государственного надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, в 2020 из оборота было изъято 283 партии пищевых продуктов. Причина - отсутствие на маркировке необходимой информации для потребителей, сопроводительных документов, нарушение условий хранения, истекшие сроки годности, несоответствие продукции установленным требованиям по результатам экспертизы.



