Дальневосточный учебный авиационный центр может появиться в Хабаровске

В Хабаровске состоялась встреча Михаила Дегтярева и Олега Сторчевого. Заместитель руководителя Росавиации несколько дней изучал потенциал хабаровского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», чтобы создать универсальный дальневосточный авиационный учебный центр.

- Мы оценили инфраструктуру хабаровского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Есть аэропорт, который можно использовать для учебных полетов, хорошая база. Важно сохранить уникальные тренажеры Ан-24, Ан-26, вертолета Ка- 34. Они стоят в плане для подготовки, переподготовки и сезонной подготовки экипажей. Мы понимаем, что есть куда двигаться. Тем более сейчас сам университет в Санкт –Петербурге возглавил Юрий Михальчевский, в чьей трудовой биографии значится и Хабаровск, - рассказал Олег Сторчевой, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

Михаил Дегтярев отметил, что многие действующие летчики окончили хабаровский филиал и летают сегодня по всей России.

- Мы хотим, чтобы это учебное заведение развивалось. Но для этого необходимо разместить здесь дополнительные тренажеры под типы воздушных судов, которые будут эксплуатировать новой объединенной дальневосточной авиакомпанией. Это и Superjet, и L- 410 эксплуатантом которых являются «Хабаровские авиалинии», и все типы вертолетов, которые выпускаются промышленностью, - подчеркнул на встрече Михаил Дегтярев





«Так же, - добавил врио губернатора Хабаровского края, - международный хабаровский аэропорт, готов стать опорным хабом для новой дальневосточной авиакомпании. Тем более, что здесь завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса. И за это мы благодарны. Но просим рассмотреть вопрос, чтобы вторую полосу сохранить как резервную. Это повысит безопасность полетов.»





Напомним, что в марте 2021 года, в международном аэропорту Хабаровск введена в эксплуатацию первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1). Её длина составляет 3500 м, ширина – 60 м. Теперь здесь могут выполнять взлет и посадку все типы и модификации воздушных судов российского и иностранного производства, включая Ан-124 и Airbus А380, а также перспективных типов ВС. Кроме того модернизированы рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две новые аварийно-спасательные станции – основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения. Реконструированная взлетная полоса получила современное светосигнальное оборудование.



