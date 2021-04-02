Завершен ремонт первой очереди автомобильного моста в Верхнебуреинском районе

В ноябре прошлого года в ходе рабочей поездки врио губернатора Михаил Дегтярев распорядился привести в порядок социально значимый объект.

Мост соединяющий Новый Ургал с Алонкой и Этыркэном был возведен 22 года назад. Его длина около 700 метров, ширина - 4 метра. В основании сооружения металлическая конструкция, а верхняя его часть выполнена из дерева. Больше 10 лет назад покрытие прогнило. Последние годы передвигаться по нему стало небезопасно.

- В ноябре, после посещения Михаилом Дегтяревым района хабаровские специалисты признали транспортно-эксплуатационное состояние моста аварийным. А в первых числах декабря подрядчик приступил к первому этапу восстановительных работ, согласно которому заменили 300 м деревянного настила и пешеходной дорожки. Планировалось вернуться на краевой объект в ноябре 2021, но в конце марта минтранс края по поручению главы региона выделил дополнительно 20 млн рублей. В апреле ремонт возобновится, - сообщили в администрации Верхнебуреинского района.

На время ремонта на объекте будут вводить пропускные часы для бесперебойного движения автотранспорта. Сдать мост в эксплуатацию планируют в четвертом квартале этого года. Пешеходная часть будет сохранена.



