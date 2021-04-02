В Комсомольске-на-Амуре прошел фестиваль косплея HaruHisuteri

В Комсомольске-на-Амуре 27 марта вот уже в 12-й (!) раз на голом энтузиазме прошел фестиваль косплея и развлечений HaruHisuteri. Как следует из названия, посвящен он в основном привнесенной в наш мир азиатской культуре.

Как там было ярко и весело! Целый день молодежь познавала культуру своих дальневосточных соседей – Японии, Китая, Кореи через яркие и броские визуальные образы, через национальную музыку и мини-постановки на сцене. Не просто найти и создать образ, его надо озвучить и подать. А это, как ни крути, уже искусство театра. Творчество самодеятельное, но от души.

Вот уже который год в Комсомольске-на-Амуре ребята сами организовывают шоу, пишут сценарии, покупают или создают костюмы. Причем без поддержки муниципальных и государственных органов. Как сообщили организаторы, большая часть фестивального бюджета ушла на аренду зала в Доме культуры авиастроителей. Билет для зрителей стоил 700 рублей, для участника – 350. Зал на 600 посадочных мест был полон. Дадим слово очевидцам и участникам.

«В этом году участники и зрители приехали из Владивостока, Благовещенска, Магдагачи, Комсомольска и окружающих его населенных пунктов. Несколько команд приехало из Хабаровска. Туда и обратно на поезде, проживание в хостеле, питание - все за свой счет. В этом году для участников фестиваля еда в гримерках была бесплатная - организаторы побеспокоились. В «движухе» я уже давно. Сама проводила подобное в Благовещенске и участвовала в фестивалях неоднократно. В этот раз пусть не победила – ну не совсем костюм был по формату феста, но развеялась классно», - рассказывает Мария Искра.

Кстати, на последнем совещании врио губернатора Михаила Дегтярева с активом ветеранских организаций профи от патриотизма несколько раз объявили о полном завале работы с молодежью. Может, стоит посмотреть и поучиться, что и как делает сама молодежь? Кстати, в этом движении и люди среднего возврата есть - в косплее не одни тинэйджеры.

«Святая картоха»

Не нравится вам Япония и прочая Азия? Вот вам «бояр-аниме» подоспело - ребята из группы «Святая картоха» весьма удачно и лихо предъявили героев мультфильма «Летучий корабль», созданного в 1979 году. Показали как надо, начиная от бестолочи-царя и заканчивая водяным. А между ними полный набор – царевна Забава в кокошнике, три Бабки-Ежки на одной метле и трудолюбивый Иван. Вполне в тренде – и царь-батюшка как живой, и народ довольный.

А что мешает нашим клубам сделать подобное шоу? Сколько у нас союзов и объединений, которые занимаются воспитанием молодежи? Одних патриотических клубов, начиная от муниципальных и заканчивая коммерческими, десяток-другой насчитать можно!

Пусть хотя бы раз и проведут СВОЙ фестиваль – ярко, зрелищно, интересно. Как это сделали на голом энтузиазме организаторы HaruHisuteri.

Слово с места от Татьяны Шихалевой: «Для меня все пролетело в один миг. Я вошла в гримерку, «моргнула» и попала на награждение. Пока «моргала», все же смогла зацепить кусочек программы из зала. Какие же все участники прекрасные! От кавер-дэнса и «Тринадцати» вообще поймала армию мурашек».

Да вы лучше зайдите на страничку фестиваля https://vk.com/haruhisuteri11 и сами все увидите. Заодно почитаете мнения участников и зрителей. А может, вам понравится и осенью этого года вы и сами примете участие в подобном шоу, но уже в Хабаровске.

Виктор Панин

Благодарим участников и организаторов шоу за предоставленные фотоматериалы