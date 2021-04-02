В Хабаровском крае уровень техкружков резко ухудшится без господдержки

Очень много вопросов к системе внешкольного дополнительного образования

Технопарк «Кванториум», центры технического образования «IT-куб», дома технического творчества – вроде бы чего только не делается в крае в последнее время для поднятия уровня технического знания поколения Z. А что на выходе?

«В кружке радиоэлектроники, который я веду, занимается очень много толковых пацанов из математического лицея, лицея инновационных технологий (ранее информационных. – Прим. автора) и подобных специализированных учреждений. За пять последних лет заметил большую деградацию в знании точных наук. Дети не стали хуже, их думать отучили», - поражается Сергей Летучий. О как! Это заявляет специалист-практик, который учит программированию: «Кто закончил школу и отучился у нас, теперь где угодно - Питер, Москва, «Бауманка». Они не остались здесь».

В оценке нашей очень средней школы я верю специалисту. Сам Сергей Летучий – грамотный инженер с хорошим профильным образованием и многолетней практикой. Но тут дети, которых надо понимать и обучать, а это уже педагогика. «Не вопрос - по второму, правда, заочному образованию имею степень бакалавра - учитель математики и информатики. Детей надо выращивать», - парирует наставник молодых Сергей Летучий.

Пока мы разговаривали, а дети вокруг паяли, собирали, программировали и тестировали, подошел один из подающих надежды воспитанников технического центра. Знакомьтесь: Тимофей Ивлев, ученик 9 класса 3 гимназии. Я-то ожидал ого-го-го какого богатыря от техники, судя по словам педагога. А тут поколение Z. Парнишка из типичной российской семьи – родители получили неплохое образование по востребованной и поныне специальности. В семье трое детей. Тимофей средний, есть старший брат и младшая сестра.

Чтобы заниматься любимым делом, Тимофей Ивлев из района Рабочий городок вот уже какой год добирается в технический центр на ул. Дзержинского. Просто ближе по его профилю ничего в городе нет. «Я здесь с первого класса, с детства хотел заниматься роботами. Мама и привела сюда. Три года было начальное техническое моделирование, ЛЕГО-робототехника - один год, после 4 класса перешел на радиоэлектронику. Каждый раз я поднимался на более продвинутый уровень», - рассказывает будущий инженер.

Для себя он уже определил: после девятого класса пойдет в техникум/колледж. «Потом несколько лет поработать, накопить денег. Мне сложно творить, если нет команды. Есть идея совместно с друзьями снять минимального размера помещение и кинуть все силы на конструкторскую работу и программирование на заказ. Мне многим чем интересно заниматься – от рисования до программирования», - юное дарование делится планами на ближайшие пять лет. Кстати, на начальном уровне свою заработную плату Тимофей Ивлев видит от 30 до 50 тысяч рублей. Скромно и вполне в тренде официальной статистики.

Именно в центре технического творчества за девять лет плодотворной работы, по словам Тимофея, он многому научился - делать модели, прилично чертить, освоил трехмерное моделирование на компьютере и от руки, научился программировать на нескольких языках, читать и понимать радиосхемы, хорошо паять и крутить-вертеть-соединять. «Да я здесь получил гораздо больше, чем за все время обучения в школе. Физику за 8 класс в кружке прошел, будучи в 5 классе», - с жаром восклицает потенциальный Билл Гейтс от рисования.

И не надо забывать социальный фактор. «Здесь и общение, вокруг люди с общим интересом. В школе с этим как-то тяжелее. Но учеба и занятия в центре вполне себе сочетаются. В гимназии уроки закончились и через 2-3 часа начинаются занятия в кружке. Так что успеваю вернуться домой, поесть, переодеться и сюда», - поясняет Тимофей Ивлев. Ради здоровья и для приобретения начального капитала на приличный досуг и на некоторые проекты Тимофей частенько в центр добирается пешком.

В процессе пребывания в центре на Дзержинского я не видел ни одного равнодушного подростка. Понятно, здесь они не для галочки и не из-под палки. Но педагог с техническим уклоном Сергей Летучий в будущее внешкольного образования смотрит без оптимизма: «Я так думаю, что к 2025 году заведения, подобные нам, вымрут как динозавры. Пока я могу заниматься с каждым из детей. Но государственное задание закончится, и в дело в полном объеме вступит рынок. Куда родители понесут свои сертификаты на дополнительное образование, те направления и те конторы будут жить».

Или кто сумеет правильно написать и грамотно освоить грант... Что-то мне подсказывает, что в таком соревновании победят лучше разрекламированные и в данный момент круче продвигаемые дополнительные образовательные услуги.

Андрей Дунаевский

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