Жителям Хабаровского края пересчитают компенсацию за ЖКУ после окончания отопительного сезона

В Хабаровском крае после окончания отопительного сезона будет произведен перерасчет ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, размер выплаты зависти от времени года. В отопительный период мера поддержки предоставляется в большем размере, так как в ее состав включена компенсация за отопление. За апрель текущего года компенсация будет выплачена в полном объеме.

- Если на момент формирования квитанций на перечисление ЕДК за май постановления глав муниципалитетов об окончании отопительного сезона еще не будут приняты, компенсация за май будет перечислена гражданам, без учета компенсации за отопление. При выплате за июнь ЕДК будет перечислена с доплатой за количество отопительных дней в мае, - сообщили в минсоцзащиты края.

В ведомстве также отметили, что данная практика не распространяется на Аяно-Майский, Ванинский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы. В связи с тем, что повышение температуры в этих районах происходит в конце мая – начале июня, перерасчет «сдвинется» на месяц вперед, в зависимости от даты окончания отопительного сезона.

В Хабаровском крае право на компенсацию имеют граждане из числа федеральных и региональных льготников. Подать документы на оформление выплаты ежемесячной денежной компенсации можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства либо в МФЦ. Важно учитывать, что ЕДК предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Мера социальной поддержки оказывается 163,2 тыс. жителям края. В 2021 году на эти цели запланировано более двух миллиардов рублей.



