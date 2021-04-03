Турнир по бильярдному спорту начался в Хабаровске

Сегодня в спортивном клубе федерации бильярдного спорта стартовал открытый краевой турнир по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования такого уровня единственные на Дальнем Востоке. В нём участвуют спортсмены Хабаровского, Приморского краёв, Амурской области, Якутии, ЕАО и Москвы.





Известный спортсмен колясочник из Москвы Сергей Семайкин – один из фаворитов турнира. Он – многократный призер и действующий чемпион России по адаптивному каратэ, а также президент Федераций Пара-каратэ России и спортивных единоборств лиц с ПОДА, четырехкратный чемпион всероссийских соревнований по русскому бильярду и чемпион России по пул-9.





В церемонии открытия соревнований принял участие министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов. Ему было предоставлено право разбить первую пирамиду.





- Этот турнир уже перерос статус краевого. Спортсмены приезжают в Хабаровск не только со всего Дальнего Востока, но и России. Основная цель таких мероприятий – поддержка спортсменов. В следующем году у этих соревнований будет иной статус – всероссийский, - отметил Дмитрий Чикунов.





Добавим, что данный бильярдный турнир среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые провели в 2014 году. С тех пор он является единственным на Дальнем Востоке соревнованием.





- Каждый год – это была традиция. Обычно мы проводили его в августе, к тому же помимо турнира мы всегда проводили мастер-классы, а затем стартовали автопробегом до Японского моря, где после и отдыхали. К нам присоединялись участники из других регионов Дальнего Востока. В прошлом году не проводили соревнования из-за локдауна, а сейчас уже не смогли ждать лета, - рассказал президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.





Медали турнире будут разыграны среди колясочников и тех, кто играет стоя, в трёх видах. Мужчины поборются за победу в троеборье, женщины выявят сильнейших в пирамиде и пул-8.



