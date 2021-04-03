Фестиваль «Новые имена стран АТР-2021» завершился в Хабаровске

Завершил работу международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР-2021». Всего в ежегодном мероприятии, которое стало одной из ярких визитных карточек краевой столицы, приняли участие 850 детей и подростков, из которых 120 — хабаровчане.

На конкурсный отбор было подано 500 рисунков, музыкальные номера подготовили 350 юных инструменталистов и вокалистов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, часть заявок поступила онлайн.

Дальний Восток России не фестивале представляли участники из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, Республики САХА (Якутия). Конкуренцию им составили зарубежные участники из шести стран: КНР, КНДР, Японии, Республики Корея, Монголии и впервые - США (штат Орегон).

«Событие объединило множество одаренных детей из разных уголков мира. Уровень мастерства большинства конкурсантов очень высок, поэтому конкурсному жюри было весьма непросто определять победителей. Все ребята чрезвычайно талантливы, и мы уверены, что каждого из них ждет большое будущее», — отметил художественный руководитель фестиваля «Новые имена стран АТР» Алексей Никитин.

Лауреатами юбилейного 31-го фестиваля стали 63 человека. Гран-при в номинации «Музыкальное исполнительство» вручили воспитаннику детской школы искусств Хабаровского муниципального района Евгению Голосову. Наивысшую награду фестиваля в номинации «Живопись и графика» получила Алина Панасенко, воспитанница хабаровской детской художественной школы.

Кроме памятных подарков ребятам вручили премии в размере 30 тысяч рублей, а также назначили ежемесячные стипендии в размере 3 тысяч рублей (в течение года) от дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда «Новые имена».



