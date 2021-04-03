В хабаровском музее посетителей учат царапать черепки

Гродековский музей «долго запрягает да быстро едет». Новая выставка «Детективы прошлого» в стенах Музея археологии (подразделение Гродековского музея) тому подтверждение.

Я вас уверяю - это очень «вкусная» экспозиция, нужная и в правильном месте. Она приятна для глаз - вокруг подлинные, 1900 года возведения, кирпичные стены бывшего особняка легендарного повара Бернарда Люббена. Выставка познавательна для ума: масса фактуры, начиная от документов, карт и фотографий и заканчивая подлинными экспонатами с тысячелетней историей. И все это перемежается умными мыслями из истории археологии, начиная от пояснения тех или иных терминов и заканчивая историей археологических раскопок в крае.

Какие там экспонаты! Смотришь на пластинчатый железный кованый панцирь амурских чжурчжэней из раннего Средневековья и поражаешься мастерству. Стоп-стоп, а почему пластины расположены горизонтально? Они должны вертикально крепиться на ту или иную основу. «Как в прошлом веке его собрали, так мы демонстрируем. Очень все такое хрупкое, при переделке может сломаться», - поясняют музейные сотрудники. Заодно тест на внимательность и знание истории. Подобные мини-загадки по экспозиции разбросаны повсюду, так что рекомендую тамошних экскурсоводов. Вот вам пример бережного отношения.

На лепном сосуде IX-XIII веков при внимательном осмотре наблюдаешь такой кунштюк - криво нацарапанная надпись «нашелъ А.П. Гусевъ 20.IX.1912». Экий вы вандал, милостивый государь! Чтобы приучить нынешнее поколение к музейной культуре, гродековцы придумали несколько практических занятий. Попробуйте на современном керамическом черепке (примерно такие и находят при раскопках) написать номер музейного хранения. Еще тот аттракцион! Да что там номер, я свое пожелание печатными буквами криво-косо написал!

Здесь можно и нужно не только рассматривать, но и попробовать себя в роли специалиста-археолога. Нет, лопату и тачку вам в руки не дадут, за этим - в Музей истории города Хабаровска. Но вот в малой песочнице в одном из залов кисточками можно много чего очистить - кости, монетки, черепки. «Только это не сувениры, а элементы выставки. Не надо их забирать», - убедительно просит сотрудник.

Зато есть возможность, сидя за копировальным столом академика Окладникова, перерисовать на прозрачную бумагу понравившийся план или карту. Или поглядеть в очень специфичный микроскоп на солидной, вдвоем не утащить, станине. «А вот тумбу не надо открывать. Все-таки это музейный экспонат», - музейщики отбивают поползновения заглянуть глубже.

Совершенно иное впечатление, когда реально прикасаешься к истории. Всовываешь руку в просверленное не сквозное отверстие в базальтовой ступе из глубины веков (500 - 1500 гг. нашей эры) и поражаешься. Там оно не просто гладкое, а отполированное! Или когда чуть щелкнешь ногтем по литому бронзовому котлу из XI–XII веков - поет не хуже колокола. В этой посудине и похлебку можно приготовить.

И как-то неожиданно обидно стало от понимания того, что петроглифы-то не ненастоящие! А воспроизведенные из очень легких и современных материалов. Но если к этим камням не прикасаться и за изнанку не заглядывать, то полная иллюзия подлинности. Респект музейщикам за столь качественную поделку!

Все-таки жаль, что в палатку, со знанием дела разбитую чуть в стороне от места «раскопок», не поместился измученный чистым воздухом и полезной работой какой-нибудь младший научный сотрудник. Место такое антуражное - тушенка, сгущенка, котелок, инструмент, все дела! «Будет вам сотрудник, причем в нужной упаковке. Но несколько позже - на музейную ночь. Хотите поучаствовать?!» - тут же парирует заместитель гендиректора Нина Маркова. Они еще и предлагают? Да я всю жизнь хотел поучаствовать в таком прекрасном обряде, простите, мероприятии. Встретимся в мае, выставка «Детективы прошлого» еще долго будет работать.

Андрей Дунаевский

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Археологическая байка от кандидата исторических наук Вячеслава Копытько: «Дело было в 70-е годы прошлого века, на раскопке одного из памятников с тысячелетней историей. Как обычно – масса народа, в том числе наши студенты и студентки. Светлый день, жарко, все работают. И тут из шурфа с диким воплем вылетает прелестная девица и собирается умчаться в светлую даль. Наши ее хватают в охапку и уточняют: чего, собственно, случилось. Девица в истерике заявляет: «Там покойник встает, и у него череп шевелится!» Быть этакого не может, этим костям без малого почти тысяча лет! Подходим, смотрим, и точно - шевелится череп. Специалист спрыгивает в яму и внимательно осматривает «феномен эпохи». Никакой мистики - в раскоп, где прохладно, впрыгнула лягушка и забралась в самое темное и влажное место - под череп. А тут началось движение, беспокойство, солнце припекает и прочие явления прекрасного пола. Вот пресноводное перепончато-лапчатое и попыталось выбраться из-под костей».