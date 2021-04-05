В Хабаровском крае стартовал передвижной проект «Музейные гастроли»

Главная цель мероприятий - повысить уровень доступности уникальных экспонатов для жителей региона. Первым населенным пунктом к графике стало село Троицкое Нанайского района.

- "Музейные гастроли" краевого музея им. Гродекова - продолжение музейных пикников, которые наш музей поводил на протяжении нескольких лет в Хабаровске. Проект придуман совместно с Ассоциацией музеев края. В апреле мы планируем отправиться в Хабаровский, Верхнебуреинский и Нанайский районы. А до конца года надеемся охватить большинство муниципальных образований, - отметила заместитель генерального директора Хабаровского краевого музея им. Гродекова Нина Маркова.

Выставки и экскурсии, музейные занятия и игры для детей, мастер-классы и мастер-шоу представила творческая команда музея гостям дома культуры и краеведческого музея с. Троицкое. Также мастер-классы посетили школьники с. Джари.

- Сегодня краевые музеи хранят богатейшие коллекции, содержащие обширную информацию об истории края, его культуре, природной среде. Важно, чтобы жители региона имели самый широкий доступ к культурным ценностям. Краевые музеи готовы делиться опытом, знакомить с подлинными экспонатами, - отметил консультант отдела музейно-библиотечной деятельности министерства культуры края Денис Сафонов.

Передвижной проект «Музейные гастроли» продолжится 10 апреля в с. Сикачи-Алян Хабаровского района, 14 апреля – в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района, а 17 апреля - в с. Верхний Нерген Нанайского района.



