Хабаровские дачники ждут появления цветка фараонов

Да-а-а уж. Погода сейчас только раздосадует. Но не будем предаваться греху уныния

Весенние цветы, я надеюсь, не позволят. Одними из первых на солнечных лужайках появятся крокусы. Любоваться цветком фараонов (есть еще и такое название) можно и нужно, дабы хорошее настроение не покидало вас.

А вы знали, что шафран, одна из самых дорогих в мире пряностей, – это высушенные тычинки крокуса? Покупая шафран, помните, что один грамм не может стоить дешевле одного евро! Если дешевле, то это любая другая приправа типа сафлора, бархатца или куркумы.

Настойка из рылец крокуса содержит множество полезных для человека веществ, помогает при более чем 80 заболеваниях! Состоятельные римляне на своих оргиях пили отвар крокуса-шафрана, чтобы как можно беззаботнее предаваться любовным утехам. Специалисты утверждают: шафран избавляет от похмелья.

Ага! Вы сейчас все бросите и побежите собирать крокусы. Благо скоро расцветут. Ой! Не торопитесь! Не так все просто. Во-первых, для того чтобы получить всего 30 граммов шафрана, потребуется 80000 растений. Осилите задачку? Во-вторых, для приготовления этой дорогущей приправы не все крокусы годятся.

Специальный сорт (Safran) выращивается на полях Испании, Ирана и некоторых других стран. О крокусе существует множество мифов и легенд у разных народов. Шафран – символ роскоши и власти. В Китае даже существовал закон, запрещающий носить одежду с изображением крокуса всем, кроме императора.

О крокусе в давние времена с любовью и поклонением писали врачи и философы. Крокусами иногда называют цветущие осенью безвременники. Они о-о-очень похожи. Но эти растения очень ядовиты. Осторожно! Хотя, как вы понимаете, по глупости можно и шафраном отравиться. Все зависит от дозы.

Отличить крокус от безвременника можно так: у крокуса 3 тычинки, листья узкие, с белой полоской, цвета - синий, все оттенки фиолетового. Безвременник - 6 тычинок, широкие глянцевые листья, цветы розовых оттенков.

Ирина Оркина

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