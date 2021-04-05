Как житель Хабаровского края охотился за пантами

Мы продолжаем публикацию «охотничьих записок» кандидата сельскохозяйственных наук Леонида Тимченко

Возвратившийся из конторы лесхоза в лесничество завхоз привез лицензию на добычу пантов (неокостенелые молодые рога оленей – ценное и дорогое сырье). Выдана она была на имя директора - Семена Семеновича Семенова. В шутку его мы называли «эс в кубе». Подумали: панты его, все остальное наше. Верхами на лошадях двинулись в тайгу вчетвером. Прибыли на место к вечеру, поставили лагерь.

Коней навязали на поляне пастись, а сами ушли на солонцы. Лесник с завхозом сели на один, а я с Петькой - на второй. С учетом ветра устроились за корнями выворота в 50 метрах от солонца. Это был природный источник соли, веками посещаемый зверем, размером с гектар и глубиной до полуметра.

Как пройдоха-завхоз директора объел

Наступили сумерки, пропели последние дрозды и все стихло. Первыми пришли косули, а затем самки оленей. Олени-пантачи являются обычно глубокой ночью или под утро. Узнаешь об этом стукнувшим копытом о камешек или чавканьем грязи. Чаще пантач появляется неслышно, как изваяние. Вскоре у соседей прогремело два выстрела, у нас же всю ночь было тихо.

Прикорнув под утро, был разбужен легким толчком в плечо. Петька прошептал на ухо, дескать, конь сорвался с привязи и пришел на солонец, давай посмотрим, что он будет делать. В утреннем тумане конь отошел на край солонца, не шевелясь. Точно, Васька, справный, в яблоках. А вот Васька повернул голову, и стала видна свисающая крупная «серьга» (ушной нарост у лосей). Это был молодой сохатый, не имеющий еще рогов. Объект для охоты подходящий, но пантача потом здесь нам не добыть. Стрелять не стали, а зверь вскоре развернулся и ушел.

Придя на табор, увидели, что соседи добыли молоденького «бычка», рожки маленькие. Решили сидеть далее и добыть крупные панты. Но ночью случилась неприятность – медведь шуганул лошадей. Сорвавшийся с привязи Васька напоролся на сук, конец которого торчал в паховой части живота. Обломок вытащили, стреножив и повалив коня на землю. К счастью, он не пробил брюшину, войдя под шкуру. Рану обработали и, не навьючивая коня, в тот же день вернулись домой.

Завхоз взял панты и грудинку для передачи директору, сказав, что Семен Семенович очень любит ее. Как выяснилось позже, завхоз надул всех. Рога и мясо прохиндей присвоил себе.

Смерть тебя подождет

На следующий сезон лицензию на пантовку взял на себя, решил не связываться ни с кем. Тщательно собрав рюкзак с запасом еды на неделю, рано утром вброд перешел речку и по волоку ушел в урочище Таловка. Путь недлинный, всего 12 километров от базы. По дороге вспомнил, что не оставил записки остальным членам экспедиции, которые по плану должны прибыть на базу через неделю.

К обеду показались строения бывшей пасеки на Таловке. Строения пасеки были в хорошем состоянии, крепкий просторный дом, баня, омшаник, летняя кухня. Такое впечатление, что хозяин на время отлучился. Место это имело плохую славу. Рассказывали, что пасечник крепко болел какой-то болезнью и очень хотел добыть панты для лечения. На солонец он сел с опытным охотником, который предупредил, что он стреляет первым. В пришедшего «быка» пасечник стрелял второпях и промахнулся. Вскоре он умер.

Еще один трагический случай произошел недалеко от пасеки. Трое охотников осенью отправились в тайгу подновить запасы дров в избушках, подправить жилье. На тропе их подстерегла медведица и в момент задрала всех.

Ждать и догонять

Не останавливаясь, сразу прошел на солонец. Располагался он на склоне косогора в небольшой влажной лощинке. Выше стоял небольшой сруб на двоих человек, четыре бойницы, по бокам лежаки, все щели законопачены мхом, крыша покрыта дранкой. Запах человека не должен выходить наружу. Посреди солонца вбит березовый кол, из-за белой природной окраски облегчающий заметить ночью зверя. Вечером к одной из бойниц подлетела сойка и спрятала в мох несколько кедровых орешков. Стоило только гадать, где она взяла их в это время года. Скорее всего, меняла место схрона.

Безрезультатно просидев несколько ночей, решил уйти за 30 километров в такое же место. Утром вышел на старую тропу топографов и бодренько зашагал по ней. Через 4 километра она вывела меня на старую гарь, зарастающую молодняком. Идя по косогору, неожиданно услышал песенку, напеваемую нежным девичьим голоском. Всякие звуки за многолетнюю работу в тайге приходилось слышать, но такие в первый раз. Крайне заинтересованный, снял с плеч рюкзак и тихонько пошел на звук. Подумалось: кто-то слушает радио.

Каково было удивление, когда на полянке склона увидел лежавшую в траве девушку примерно 20 лет. Одета в куртку-энцефалитку, руки закинуты за голову. Увидев меня, сильно испугалась. Прерывистым голосом твердила: нас тут много, целая экспедиция геологов и не дай бог тронешь меня и так далее. Сказав успокаивающие слова, я вернулся на тропу и зашагал далее. Вскоре за поворотом, в распадке у ключа, увидел стан. Рядом находилась вертолетная площадка из нескольких настилов нетолстых бревен, все согласно инструкции. Не хотел терять время заходом в гости, продолжил путь.

Особенности движения в тайге

Особенностью передвижения по тропам топографов в тайге было не терять затесок на деревьях и не сойти на звериную тропу. Не один раз случалось такое со мной. Приходилось возвращаться и искать верный путь. При выходе на гари находил подрубленную верхушку пихты или елочки, брал азимут в сторону ее наклона. Перейдя гарь, искал такую же метку и продолжал путь.

К вечеру прибыл на место. Перекусил, сполоснулся в ключе, надел чистую одежду. На солонце сел на лабаз, устроенный между кедрами на высоте 3 метров. Сидьба была удобной и просторной, под ногами решетка из жердей, крепление для ружья, ограждения, не дающие вывалиться ночью во сне. Сел заранее, чтобы запах следов немножко выветрился, хотя старался ступать на камни или корни.

В лучах заходящего солнца поблескивала вода в лужицах солонца. На упавший кедр выбежали два соболя, устроив догонялки. Отпели дрозды, и во власть вступила ночь. Если до этого развлечением было давить полчища комаров на кистях рук, то теперь заняться оказалось нечем. Надо сидеть тихо, слушать и ждать. Да при этом еще и быть готовым к вывертам «быков»-пантачей. Одни кругом обходят солонец, учуяв следы человека. Ладно, если тихо, а то такой лай поднимут, оповещая округу об опасности!

Другие тихо подходят к солонцу, постоят, послушают и вдруг резко убегают. Немного отбежав, останавливаются и снова слушают. Раздосадованный неопытный охотник снимается и уходит, предполагая, что его обнаружил олень. А это простая уловка. В любом случае надо проявлять терпение и упорно ждать.

«Бык» вышел в полночь, как всегда неожиданно. Долго стоял на краю солонца и слушал. Сердце билось в учащенном режиме от переживания. Дав время успокоиться и полизать землю, нажал спуск. Треск от убегающего зверя был непродолжительным, это означало, что он упал, тяжело раненный. «Бык» был крупный, с дозревшими пантами. В полукилометре от места охоты выбрал местечко с густым подростом ели с пихтой и перенес сюда мясо, шкуру, панты. Оставшиеся потроха закопал в землю. Это неписанный закон: очисти место, чтобы не отпугивать зверя от солонца.

Шкура, рога и мясо

Почистил мездру шкуры и уложил ее с небольшим углублением в середине. Слегка присолил ее и начал укладывать нарезанное нетолстыми лентами мясо. Каждый слой клал поперек предыдущего, слегка присаливая. Края шкуры завернул и укрыл мясо от мух. Разведенный ранее дымокур отгонял летающих паразитов.

Приступил к устройству коптилки. Для этого слегами связал четыре крепких стволика на высоте двух метров, положив на них поперечины. Поверх обильно накрыл лапником. Получился навес шириной 1,5 и длиной до 3 метров. На 20 сантиметров ниже крыши по контуру навеса закрепил слеги покрепче, уложив на них жердины из ольхи и тальника, с расстоянием в 25 сантиметров. Развел хороший дымокур. За это время мясо дало рассол и было готово к копчению. Ленты навешивал с расстоянием 3-5 см одна от другой. На второй день нарезки перевернул и к вечеру процесс был закончен.

С началом копчения попутно стал варить в котле панты по китайской технологии. Это ответственная и длительная процедура, требующая внимания и выдержки. Кости с остатками мяса сварил в ведрах. Крупные кости от ног прожарил ночью у костра, извлек мозг. Смешал его с толчеными сухариками, картошкой и мелкой солью, получил вкуснейшую еду. Такую не подадут ни в одном многозвездном ресторане. Съел две-три ложки и ходишь сытым весь день, попивая водичку. А какой вкус!

Как не надо делать

Мое отсутствие на работе затянулось на две недели. Стал в мой район регулярно прилетать самолет авиалесоохраны. В один из дней к табору подбежали две собаки и молча наблюдали за мной. Собачкам дал знак молчать, приложив к своим губам палец. Постояв, они убежали к двум верховым, проехавшим невдалеке. Решил, что это охотники или инспекторы, встречаться с которыми не хотелось.

Закончив варку рогов, копченое мясо в мешках поднял в крону старой густой ели, сверху накрыл берестой от дождя. Перебинтовав панты и сделав уборку на таборе, на второй день рано утром тронулся в путь. Обратно шел короткой дорогой и к вечеру прибыл на базу. Обратил внимание на множество народа и палаток. Зайдя в избушку, в оторопь привел сослуживцев. Секундное замешательство и с криками: «живой!» бросились обнимать меня.

Оказалось, во дворе табором стояли спасатели, получившие указание искать мои бренные останки по кучам лесного хлама. Так обычно поступают медведи, загребая на недельку добычу, а затем съедая ее. Круживший в небе самолет и конные люди тоже искали меня. Вот и сходил на охоту – за нарушение трудовой дисциплины чуть не уволили с работы. Спасли былые заслуги.

Леонид Тимченко, Вяземский район