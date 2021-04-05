Гимнастки Хабаровского края завоевали медали на спартакиаде России

Во Владивостоке завершился второй этап спартакиады молодежи России по художественной гимнастике. В соревнованиях выступили спортсменки из Приморского и Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской областей, Бурятии и Забайкалья. Сборная Хабаровского края завоевала три медали: две золотых и серебряную.

В турнире выступали только взрослые спортсменки по программе мастеров спорта. Гимнастки разыгрывали медали в командном и личном зачете, а также в групповых упражнениях.

В командном зачете сборная Хабаровского края заняла второе место, уступив совсем немного сборной Приморского края, на третьем – гимнастки Сахалинской области. Зато в индивидуальном зачете и в групповых упражнениях хабаровчанкам не было равных. Абсолютной чемпионкой стала воспитанница СШ «Олимпия» Ирина Ли, и в групповых победила команда «Олимпия», в составе которой выступили: Валерия Диденко, Ирина Ли, Виктория Бирюкова, Виктория Думченко и Александра Чен.

- Наши гимнастки собрались выложились на все сто процентов и показали практически максимальный результат. Особые слова благодарности нашим тренерам – Елене Бовсуновской и Виктории Крет, их бригада подготовила победителей как в индивидуальном зачете, так и групповую команду. И еще хочется отметить тренера Татьяну Валерьеву, ее воспитанница Александра Капунова также внесла весомый вклад в зачет команды, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.







