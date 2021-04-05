Хабаровский район – точка притяжения трендовых инвестиций

АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» отмечает своеобразный рекорд – минимальный срок от получения новой инвестиционной площадки до поиска инвестора для нее сократился до считанных часов.

Речь о свободном участке недалеко от Хабаровска. Напомним, в марте администрация Хабаровского района @khabarovskiy_rayon презентовала ряд освободившихся объектов для привлечения новых инвестиций. Одним из них при посредстве Агентства сразу же заинтересовался перспективный инвестор.

Концепция будущего проекта находится в завершающей стадии разработки. В первоначальном плане предполагается строительство объекта в популярном формате загородного отдыха – глэмпинг-парка. Вместе с тем, ландшафтные и инфраструктурные условия территории позволяют значительно масштабировать проект, организовав и другие рекреационные услуги.

- В настоящее время идет сбор документов для получения статуса масштабного инвестиционного проекта (с привлечением частных инвестиций не менее 50 млн рублей), далее – оформление документации инвестпроекта в режиме «одно окно», - рассказал руководитель Центра инвестиционной аналитики Агентства Василий Хмельницкий.

Современный загородный туркомплекс даст новые рабочие места жителями хабаровского пригорода, а также имеет все перспективы стать любимым местом отдыха для хабаровчан и приезжих туристов. Таким образом Агентство поддерживает общероссийский тренд на развитие внутреннего туризма, в том числе в самых перспективных его направлениях.

Агентство отмечает вклад в развитие инвестиционной привлекательности района его главы Александра Яца, а также выражает особую благодарность за надежное, результативное сотрудничество.