РТРС сообщает о перерывах телерадиовещания на ближайшие две недели

В период с 08 по 16 апреля 2021 года филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» будет проводить плановые профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании в Хабаровском крае. В указанный период будут временно прекращены эфирные трансляции следующих ТВ и РВ программ:

08.04.2021

Комсомольский район, п. Гурское с 09.00 до 15.00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Район имени Полины Осипенко, п. им. Полины Осипенко:

с 09.00 до 15.00 по местному времени

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс); «Радио России»

с 07.00 до 15.00 по местному времени

«Восток России»

Вяземский район, с. Шереметьево с 11.00 до 17.00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

13.04.2021

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын с 08.00 до 15.00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс); «Радио России»

Бикинский район, г.Бикин с 11.00 до 17.00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс); «Радио России»

15.04.2021

Хабаровский район, г. Хабаровск с 06.00 до 15.00 по местному времени:

«Восток России»

Район имени Полины Осипенко, с.Оглонги с 09.00 до 15.00:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Хабаровский район, п. Корфовский с 10.00 до 16.00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

16.04.2021

Район имени Полины Осипенко, с.Херпучи с 09.00 до 15.00:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. После завершения ремонтных работ программы будут доступны в обычном режиме.

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» приносит свои извинения за временные неудобства.

Справка:

Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиопрограмм.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».