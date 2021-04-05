Новости
РТРС сообщает о перерывах телерадиовещания на ближайшие две недели
В период с 08 по 16 апреля 2021 года филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» будет проводить плановые профилактические работы на телерадиовещательном оборудовании в Хабаровском крае. В указанный период будут временно прекращены эфирные трансляции следующих ТВ и РВ программ:
08.04.2021
Комсомольский район, п. Гурское с 09.00 до 15.00 по местному времени:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Район имени Полины Осипенко, п. им. Полины Осипенко:
с 09.00 до 15.00 по местному времени
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
- «Радио России»
с 07.00 до 15.00 по местному времени
- «Восток России»
Вяземский район, с. Шереметьево с 11.00 до 17.00 по местному времени:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
13.04.2021
Верхнебуреинский район, п. Чегдомын с 08.00 до 15.00 по местному времени:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
- «Радио России»
Бикинский район, г.Бикин с 11.00 до 17.00 по местному времени:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
- «Радио России»
15.04.2021
Хабаровский район, г. Хабаровск с 06.00 до 15.00 по местному времени:
- «Восток России»
Район имени Полины Осипенко, с.Оглонги с 09.00 до 15.00:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Хабаровский район, п. Корфовский с 10.00 до 16.00 по местному времени:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
16.04.2021
Район имени Полины Осипенко, с.Херпучи с 09.00 до 15.00:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. После завершения ремонтных работ программы будут доступны в обычном режиме.
Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» приносит свои извинения за временные неудобства.
Справка:
Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиопрограмм.
Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».