Средства выделили на завершение строительства хабаровского долгостроя

85,9 миллиона рублей выделит Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом на улице Фрунзе в Хабаровске. Еще 16,4 миллиона рублей будет добавлено из регионального бюджета. Об этом сегодня заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. Соответствующее решение принято наблюдательным советом фонда в минувшую пятницу.

Речь идет о 21-этажном объекте, который еще в 2005 году обязывалось сдать в эксплуатацию ООО «Мир-Автаркия». Однако стройка затянулась, а после 2019 года никакие работы там не велись. Потенциальные владельцы 66 квартир общей площадью 6 984 квадратных метра после банкротства застройщика почти в полном составе объединились в ЖСК «Утес», которое сейчас возглавляет Александр Иванов. Общее количество договоров долевого участия по этому дому – 56.

По информации министра строительства края Андрея Чекулаева, на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение проектно-сметной документации и выбор подрядчика понадобится несколько месяцев: к строительно-монтажным работам планируют приступить в октябре-ноябре. Сейчас готовность оценивается в 70%.

- Мы в Москве встречались с руководителем Главгосэкспертизы Игорем Маныловым. Есть полное понимание, как будут помогать нашему краю в этих процессах. В два раза можем сокращать все сроки – просто административно и в личной коммуникации. В августе на площадке должно быть движение – вот задача краевому минстрою, - поручил ускорить процесс глава региона.

Он напомнил чиновникам, что решение проблемы обманутых дольщиков – один из приоритетов в работе регионального правительства.

- По дому на улице Фрунзе необходимо провести коммуникации, проверить кровлю – наверняка там есть проблемы, завершить фасадные работы, - уточнил Андрей Чекулаев.

Оживить долгострои в краевом центре и его пригороде удалось благодаря личным договоренностям Михаила Дегтярева с руководством Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В 2020 году с этой структурой заключены соглашения о завершении возведения одиннадцати домов, квартиры в которых ждут 1 044 человека. По предварительным расчетам, общая сумма затрат составит 2,6 млрд рублей. 16% - доля краевого бюджета, соответствующие расходы заложены на этот год. Четыре здания планируется достроить. Свои квартиры получат 960 жителей края. По 31 дольщику имеется решение о выплате денежной компенсации; вопрос относительно квартир еще 84 человек – в стадии принятия такого решения.



