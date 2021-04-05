Вопросы качества транспортного обслуживания обсудили в Хабаровском крае

Необходимость соблюдения расписания движения и качество пассажирских перевозок. Эти и другие вопросы с перевозчиками обсудили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Рабочие встречи были организованы из-за поступающих обращений жителей. В частности, пассажиры автобусов жалуются на отсутствие информации о рейсах на остановках, а также нарушение расписания движения общественного транспорта.

- Отметим, что согласно Федеральному закону N 259-ФЗ регулярные пассажирские перевозки обязаны выполняться с утвержденным расписанием. Такие же обязательства отражены и в государственном контракте, заключенным с перевозчиком. Так, например, ПАТП «ДАЛЬАВТО», осуществляемому перевозки на межмуниципальных маршрутах №102, 102э, 123 и 129 рекомендовано принять меры, чтобы бы в дальнейшем не допускать фактов несоблюдения графика движения, - отметили в министерстве.

Также в целях информирования пассажиров дано поручение оснастить автобусные остановки по маршрутам № 101, 101п, 102, 102э, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114а, 118, 123, 124, 126, 132, 133 расписаниями регулярных перевозок.

– На остановках, где в настоящее время отсутствует необходимая информация, будут размещены таблички с расписанием, временем начала и окончания движения транспортных средств, наименованием адреса и номерами телефонов органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа, – пояснили в ведомстве.

С 5 апреля начала работу «горячая линия» по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом. Специалисты министерства ответят на обращения жителей и окажут консультационную помощь. Звонки принимаются по телефону до 30 апреля 8-965-675-9723 с 9:00 до 18:00.



