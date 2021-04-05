Любители лыжного спорта пробежали марафон «Мяо-Чан» в Хабаровском крае

Традиционный лот-марафон «Мяо-Чан» на призы Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой закрыл сезон лыжных гонок в Хабаровском крае. Участниками соревнований стали больше 500 спортсменов из Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей, ЕАО и даже Москвы.

Соревнования прошли в 31 раз. В этом году организаторы из-за тёплой погоды перенесли место старта из посёлка Горный ближе к базе «Амут Сноу Лейк».

Для лыжников разного возраста была предусмотрена различная дистанция. Так, самые юные спортсмены преодолели круг в 500 метров. Самым маленьким из них был 8-месячный Семён Козадаев, вышедший на трассу вместе с мамой Александрой.

Спортсмены поопытней пробежали на лыжах 5, 10 и 25 км. Профессионалы же преодолели лыжный марафон в 50 км. Были среди них и многократные победители и призёры чемпионатов России, мира и Европы по спортивному ориентированию Сергей Горланов и Анастасия Кравченко.

Анастасия остановилась в шаге от пьедестала почёта, а Сергей занял третье место. Победителем у мужчин стал хабаровчанин Дмитрий Дербин, преодолевший дистанцию за 1 час, 57 минут и 10 секунд. Второе место занял Сергей Ешенко. Среди женщин победительницей в 50-километровой гонке стала хабаровчанка Ксения Васькина, опередившая ориентировщиц из Комсомольска-на-Амуре Софью Кузнецову и Марию Воробьёву.

Среди спортсменов старше 65 лет лучшее время на 50 км гонке показал комсомольчанин Сергей Каторкин, преодолевший трассу за 2 часа, 37 минут и 6 секунд. Среди лыжников старше 70 лет победителем стал Олег Коровкин из Тынды, финишировавшй за 2 часа, 45 минут и 30 секунд.

Напомним, открытый лыжный марафон «Мяо-Чан» проводится с 1990 года. Состязания названы в честь горного хребта, на котором катаются лыжники. С 1998 года соревнования стала активно поддерживать Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, которая родилась в Комсомольске-на-Амуре. В ее честь учреждены специальные призы. В этом году почётными гостями на соревнованиях были родители Олимпийской чемпионки Анатолий Михайлович и Тамара Михайловна.



