Более 70 аварийных домов расселили в Хабаровском крае

Первые дома по программе переселения из аварийного жилищного фонда получили заключения государственной экспертизы. В Хабаровском крае продолжается реализация Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019 – 2025 годы. Работа ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

Как напомнили в министерстве ЖКХ края, в настоящее время в стадии реализации находится II (2020 – 2021 годы) и III (2021 – 2022 годы) этапы программы. Так, на II этапе необходимо расселить 144 помещения, в которых проживают 403 человека. Это жилой фонд в рп. Октябрьский, гп. Высокогорненское, гп. Хор, п. Литовко, рп. Переяславка, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 75 аварийных помещений уже расселены. На III этапа этапе в п. Гатка, п. Токи, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Бикин, п. Селихино, с. Пивань и Булгинском сельском поселении предстоит расселить 12,89 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилья.

Помимо покупки новых квадратных метров правительство края взяло на себя обязательства по строительству многоквартирных домов для переселения людей из аварийного жилья.

- Сейчас мы получаем первые положительные заключения государственной экспертизы. А далее будут объявляться первые аукционы по заключению контрактов на строительство. До конца 2022 года, когда будет завершено строительство домов, новое жилье получат уже все жители, чьи дома включены в действующую программу. Строить начнем уже в этом году, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин.

Напомним, что в январе 2021 г. между Хабаровским краем и Фондом содействия реформированию ЖКХ подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации программы до 31 декабря 2022 года. Это позволит перейти к расселению жилого фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года.



