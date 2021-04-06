Субсидии получат владельцы личных подсобных хозяйств в Хабаровском крае

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялся очередной конкурс субсидий. В это раз около пяти миллионов рублей распределили между 17 муниципальными образованиями. Средства будут направлены владельцам личных подсобных хозяйств на содержание домашнего скота.

Как сообщили в профильном ведомстве, такая форма поддержки уже несколько лет востребована среди владельцев ЛПХ. Помощь оказывается в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае".

- На сегодняшний день на содержание одной коровы предусмотрено 6000 рублей, на свиноматку - 2600 рублей, на козу – 2000 рублей. При этом, в муниципальных бюджетах должно быть предусмотрено софинансирование не менее 30 процентов от предполагаемой суммы. Остальные 70 процентов будут выделены из краевого бюджета, - рассказали в министерстве.

Средства субсидии могут быть направлены на компенсацию затрат на приобретение кормов, в том числе, сена.



