Михаил Дегтярев провел личный прием граждан в очном формате

Тахир Курбанов из села Лермонтовки Бикинского района обратился от имени своих односельчан. Люди просят обеспечить школьников новым автобусом для доставки до образовательного учреждения и обратно. Несмотря на то, что Бикинскому району в декабре прошлого года были выделены два новых автобуса ПАЗ, из Лермонтовки в Бикин детей все еще возят старым транспортом.

- Поначалу, когда ожидал приема, была боязнь. А при встрече понял, что хороший человек, общительный. Впечатления хорошие. Даже не ожидал, что все так быстро, хорошо решится, - поделился своими впечатлениями после общения с главой региона Тахир Курбанов.

Чтобы ускорить постановку новых автобусов на государственный учет, понадобилось вмешательство врио губернатора. Сейчас 209 учеников из Лермонтовки ездят на ПАЗах, закрепленных за школами № 5 и № 6 города Бикина. Кроме того, Михаил Дегтярев указал муниципальным властям на необходимость организации перевозки дошколят, которые посещают детский сад в Бикине. Контролировать это поручено главе Бикинского района Сергею Королеву.

Хабаровчанка Наталья Бойко попросила содействия в реконструкции тепловой сети, не соответствующей инженерным нормативам. Она надземная, расположена за жилым домом № 32 на улице Панфиловцев вблизи школы. В МУП города Хабаровска «Тепловые сети» людям отвечали, что указанный участок теплосети «находится в удовлетворительном техническом состоянии, выдержал регламентные осенние и весенние испытания на плотность избыточным давлением».

Женщина рассказала, что волновалась перед приемом в краевом правительстве, готовилась к нему как ко встрече с Президентом России.

- А поговорила как будто бы с братом. Я удивилась, что такое внимание к нашим проблемам, - отметила Наталья Бойко. - Я активный человек, понимаю, что, куда, где добиваться. А здесь мне было легко.

После жалобы на имя главы региона руководство «Тепловых сетей» включило участок в план реконструкции. Перед началом отопительного сезона 2021 – 2022 гг. трубы переложат под землю, убрав их с поверхности земли. Отвечать за своевременность производства работ будет мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Еще один житель Хабаровска – Андрей Ермаков – обратился к Михаилу Дегтяреву от имени нескольких горожан. Их волнуют сроки завершения строительства ЖК «Пионерский» (застройщик – «Фонд жилищного строительства»). Разрешение на строительство выдано до 10 сентября 2021 года. Дольщикам предлагают заключить допсоглашения и пересмотреть даты ввода дома в эксплуатацию. Учитывая, что это событие откладывалось уже дважды (а квартиры обещали еще в 2018 году), люди обеспокоены затягиванием сроков.

Сейчас застройщик обещает завершить все строительно-монтажные работы к сентябрю этого года. Объект уже готов на 90%. За ходом стройки по поручению врио губернатора будут внимательно следить министр строительства края Андрей Чекулаев и председатель комитета Госстройнадзора Олег Сутурин, выезжая на место. Содействие окажет и администрация Хабаровска.

- Для меня было неожиданностью попасть на личный прием, второй неожиданностью для меня была простота общения. Думал, что будет что-то более официальное. Обязательно передам, о чем договорились, инициативной группе дольщиков, которая у нас формируется, - рассказал Андрей Ермаков.

Уточним, что выполнение поручений, которые Михаил Дегтярев дает в рамках личного приема граждан, проверяется путем обратной связи с заявителями. Например, хабаровский фермер Дмитрий Янцевич, который предлагал инициативу по вовлечению молодых специалистов в агроинновации и развитие международного экотуризма, уже получил поддержку.

- Провел лекции в образовательных учреждениях, нашли общий язык с министерством образования. Мы даже нашли единомышленников в Якутске – объединяемся с ними. Когда я пытался самостоятельно «пробиваться», ничего не получалось. А Михаил Владимирович – человек дела, после обращения к нему все стало получаться, - поделился Дмитрий Янцевич.

Уточним, что на имя главы региона за первый квартал 2021 года поступило 2 824 обращения.



