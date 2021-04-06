Детский сад открылся в Хабаровском районе

Новый детский сад «Сказка» на 110 мест открыт сегодня в селе Гаровке-2 Хабаровского района. В торжественной церемонии вместе с врио губернатора Михаилом Дегтяревым приняли участие министр образования и науки региона Виктория Хлебникова, глава района Александр Яц, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Это очередной шаг в реализации нашей социальной политики, ориентированной, в первую очередь, на улучшение качества жизни людей. Обеспечение местами в садах – одна из первоочередных задач правительства края. Эту работу мы ведем в рамках национального проекта «Демография», - отметил глава региона. - Основная задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным - обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, поэтому мы продолжаем строить и открывать новые объекты.

Михаил Дегтярев напомнил, что в прошлом году 95 малышей принял детский сад в селе Тополеве. А в году нынешнем году планируется сдать еще два детских сада в Мирном и Матвеевке – в общей сложности на 220 мест.

Новое учреждение дошкольного образования рассчитано на детей от полутора до семи лет. Как сообщают в краевом министерстве образования и науки, здесь созданы все условия для полноценного развития: оборудованы музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, прогулочные и спортивная площадка. Современный пищеблок обеспечит качественное питание.

- Мы так ждали этого дня! У меня трое сыновей, старшему исполнилось семь лет. И ему уже в первый класс в этом году. Так что с радостью буду водить сюда среднего сына, и младшего - когда немного подрастет, - рассказала жительница села Гаровки-2 Анна Товстопят.

По словам местных жителей, раньше детей водили в детский сад, расположенный фактически в квартире. «Сказка» начнет принимать воспитанников уже с завтрашнего дня.

Построен детский сад в Гаровке-2 в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Затраты составили 189,81 млн руб., в том числе средства федерального бюджета –

95,62 млн руб., краевого – 94,19 млн руб. Подрядная организация – хабаровская компания «КАПТОРСТРОЙ». Это уже седьмой детский сад, построенный ею в регионе.





Коллектив детского сада «Сказка», включая девять воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической подготовке, практически полностью сформирован. Заведующей назначена Валентина Решеткина.



