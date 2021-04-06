Начались выплаты дольщикам застройщика «Техмонтаж» в Хабаровском крае

В министерстве строительства края сообщили, что компенсацию имеют право получить только физические лица. Для 15 дольщиков указанной компании предусмотрена сумма почти 53 млн рублей, из которых 8,5 млн выделено краевым бюджетом, а оставшаяся сумма – средства Федерального фонда.

В зависимости от стадии готовности специалисты фонда принимают решение – выплачивать компенсации либо достраивать объект.

В случае принятия решения о выплате компенсации дольщику необходимо обратиться с заявлением через сайт фонд214.рф и приложить необходимые документы. Сделать это можно онлайн в «личном кабинете». После проверки документов специалисты связываются с заявителем и в течение 10 дней производится выплата, которая рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения.

Напомним, что в рамках соглашения с федеральным фондом в Хабаровском крае ведется работа по 11 проблемным домам, строительство которых самостоятельно не смогли завершить 6 застройщиков. Решение о достройке либо о выплате компенсаций дольщикам решается на заседании наблюдательного совета Фонда.

Так, 2 апреля было принято решение о начале финансирования достройки дома ЖСК «Утес».

Напомним, что привлечь федеральные средства к решению проблем обманутых дольщиков удалось благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России, в ходе которых были достигнуты соответствующие договоренности.



