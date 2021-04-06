Школьникам Хабаровского края расскажут о космосе

В школах Хабаровского края с 8 апреля начнут проводить открытие уроки, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В течение недели в образовательных учреждениях будут проходить тематические конференции с защитой научных проектов. Кроме этого, в регионе организованы выставки, концерты и различные акции.

Так, на 12 апреля запланировано торжественное открытие историко-документальных выставочный проектов "60 лет эры космонавтики". На выставочных стендах размещены документы и фотографии о пребывании в Хабаровском крае первооткрывателя космоса Юрия Гагарина, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, космонавтов Германа Титова, Павла Поповича, Виталия Севастьянова. Впервые на выставке будут представлены документы Матвеева Алексея Дмитриевича, выпускника Хабаровского медицинского института, в 1967-1985 гг., сотрудника Центра управления полетов, руководителя главной группы оперативного медицинского контроля, ответственного за состояние здоровья космонавтов и работу систем жизнеобеспечения станций "Салют".

Особое место на выставке занимают документы о космонавтах - уроженцах Хабаровского края. Среди них: Валерий Рюмин, родившийся в Комсомольске-на-Амуре и хабаровчанин Петр Дубров, которого в 2021 году включили в отряд космонавтики Роскосмоса.

Экспозиция будет установлена в парковой зоне сквера Семьи, Любви и Верности стадиона имени Ленина.

В Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре 12 апреля состоится концерт "Поехали!". В нем примут участие танцевально-спортивный центр "Эдельвейс", вокальная студия Дома Молодежи, народный театр "Сотворчество", а также ряд других творческих коллективов.

В ТОГУ в этот день проведут песенный флешмоб. А в хабаровском центре патриотического воспитания - Всероссийский исторический квест "Первый. Космический". Его участникам предстоит изучить опыт освоения космоса, выяснить как построить на Луне базу по добыче Гелия и как подготовить космонавтов для этой миссии.

На 11 апреля запланирована Всероссийская историческая интеллектуальная игра "Космос рядом". Мероприятие представляет из себя интеллектуальную индивидуальную онлайн-игру, в которой участники отвечают на вопросы ведущего. Игра включает в себя вопросы на знание истории развития космической отрасли, а также логику и сообразительность. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.



