Власти Хабаровского края решают коммунальные проблемы микрорайона Твердохлебово

Сегодня заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский встретился с жильцами микрорайона Твердохлебово, которые рассказали о позитивных преобразованиях. Ранее жители попросили оказать содействие в решении ряда коммунальных проблем.

- Краевые власти ведут активный диалог с жителями микрорайона, подключились к решению их проблем. В их числе – отсутствие в шаговой доступности автобусной остановки. Договорились с ГИБДД, поговорили с перевозчиком – теперь автобусная остановка будет ближе. Точно также решаются вопросы в сфере ЖКХ: решена проблема с управляющей компанией, наведен порядок в подвальных помещениях. Хочу подчеркнуть, что это не разовая акция, а планомерная работа краевых властей. Совместно с жителями мы договорились продолжать диалог, помогая реализовывать общественные инициативы, благоустраивать дворовые территории, – отметил Андрей Базилевский.

Ситуацию в квартале Твердохлебово взяло на контроль министерство ЖКХ. Специалисты ведомства регулярно встречаются с жителями, представителями местных властей и коммунальных компаний, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Ранее удалось навести порядок в сфере управления имуществом собственников. Жителям микрорайона помогли с поиском новой управляющей компании, которая активно включилась в работу. Организация обслуживает пять из шести домов в микрорайоне. По итогам голосования жителей шестой дом также планируется передать в управление новой УК.

- Мы возобновляем работоспособность системы водоотведения канализации. Проблемы с кровлей решаются по мере поступления обращения жильцов. Также установлено освещение в местах общего пользования. Совместно с подрядной организацией большая работа проведена по нормализации работы систем водо- и теплоснабжения, вентиляции, – отмечает представитель управляющей компании.



