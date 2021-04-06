Апрельская метель накроет Хабаровский край

Циклон надвигается на Хабаровский край. 7 и 8 апреля мокрый снег и сильный ветер. В Южных районах ветер до 18 м/с. Наиболее неблагоприятные погодные условия будут на территории Тугуро-Чумиканского района усиление ветра на побережье до 17-22 м/с, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий есть вероятность нарушения работы объектов энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации, связанные отключением источников энергоснабжения, перехлестом и обрывом проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

В населённых пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения (обрывы) ЛЭП, а также повреждения автотранспорта.

Осадки и перепады температур воздуха отразятся на состоянии дорожного полотна, поэтому в целях избежание аварийных ситуаций возможно введение ограничений для пассажирского транспорта на дорогах федерального, краевого и местного значения.

Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.