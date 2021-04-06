Интернет придет в малочисленные села Хабаровского края в этом году

В 2021 году во всех регионах продолжится реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Как накануне заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, до конца года базовые станцию будут установлены в селах и поселках с населением от 100 до 500 человек.

«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Базовые станции распределятся следующим образом: 383 единицы будет установлено в селах, где проживает от 100 до 249 человек – туда придет высокоскоростной интернет. И еще 794 станции появится там, где численность населения от 249 до 500 человек. Дополнительно во всех этих поселках и селах появится или будет улучшена мобильная связь.

"Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — добавил вице-премьер.

Напомним, в Хабаровском крае подключение к Интернету социально значимых объектов ведется с 2019 года. .

В крае скоростной интернет уже доступен в 95 лечебно-профилактических учреждений. Построены современные оптические линии связи для 8 тысяч домохозяйств в городах и малых населенных пунктах края.

Напомним, Михаил Дегтярев подчеркнул значимость того, что 27 регион одним из первых входит в пилотный проект по реализации второй фазы устранения цифрового неравенства - "УЦН 2.0".