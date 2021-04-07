Организацию летнего отдыха детей обсудили в Аяно-Майском районе

На заседании коллегии в Аяно-Майском районе основные вопросы касались организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.

- В этом году на территории района планируется открыть 3 лагеря с дневным пребыванием детей при школах. По решению Роспотребнадзора их заполняемость увеличена с 50 до 75 процентов. Более того, школьники смогут летом выезжать на отдых в лагеря, которые располагаются не только на территории Хабаровского края, но и за пределами субъектов, - рассказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

Главы районов обсудили план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к работе в предстоящий осенне-зимний период. В Аяно-Майском районе планируется потратить около 21,5 млн рублей на ремонт теплотрассы, водонагревательных котлов на котельных ММУП "Коммунальник", приобретение оборудования, запасных частей для котельных, электростанций, замену опор электропередач, установку новых приборов учёта электроэнергии.

В Комсомольском районе состоялся семинар-совещание с главами сельских поселений, а в Аяно-Майском районе прошло заседание коллегии при главе района. Традиционно на встречах с главами сельских поселений обсуждались актуальные вопросы, интересующие жителей, определены цели и задачи социально-экономического развития муниципальных образований.

Ключевой темой обсуждения в Комсомольском районе стало предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта.

- Право на данный вид поддержки имеют малоимущие семьи с детьми, а также малоимущие семьи трудоспособных граждан и пенсионеров. В рамках контракта будут предоставляться ежемесячные выплаты в размере величины прожиточного минимума. Эти деньги можно направить на развитие личного подсобного хозяйства и открытие собственного дела. На осуществление предпринимательской деятельности, закупку оборудования, создание и оснащение рабочих мест можно получить 250 тысяч рублей. Я прошу глав проинформировать жителей о возможностях в рамках социального контракта, - отметил глава Комсомольского района Александр Коломыцев.



