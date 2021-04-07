Юбилейный фестиваль Юрия Башмета пройдет в городах и селах Хабаровского края

В Хабаровском крае 15 апреля откроется X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В течение недели будут проходить не только концерты, запланирована образовательная программа для детей. Продолжая традицию прошлых лет фестиваль пройдет не только на основных площадках Хабаровска – Хабаровский музыкальный театр, Концертный зал филармонии, но и в других территориях: Амурск, Бикин, Вяземский, Хабаровский район.

Напомним, юбилейный фестиваль должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен по причине распространения COVID-19. Музыкальная программа откроется концертом № 23 для фортепиано с оркестром Ля мажор Моцарта (солист – Ростислав Кример). Также прозвучат: Офферторий «Salve Regina» для сопрано и струнных Ля мажор, соч. 676 Шуберта (солистка – Анастасия Кикоть) и «Тройной танец» для трех альтов соло и струнных Ванга. Запланировано и музыкально-литературное действо на стихи Сергея Есенина «Черный человек», где в роли чтеца выступит Андрей Мерзликин.

В рамках фестиваля будет работать Международная музыкальная академия. В этом году мастер-классы академии пройдут сразу по семи музыкальным специальностям. Этот проект реализуется благодаря средствам президентского гранта на развитие гражданского общества.

- За эти годы фестиваль стал просто необходим очень многим людям, тем, кто ждет и приходит каждый апрель в концертные залы, чтобы соприкоснуться с потрясающим эмоциональным искусством музыки. Я чувствую сам, что наш фестиваль - это всегда огромное событие для Хабаровского края, - отметил Юрий Башмет.

17 апреля состоится вечерний концерт фестиваля в Амурске. 18 апреля в Хабаровске пройдет концерт традиционного участника фестиваля - Дальневосточного академического симфонического оркестра, за дирижёрский пульт которого встанут Юрий Башмет и Антон Шабуров. Также, 18 апреля состоятся камерные концерты в Бикине, Вяземском и Хабаровском районе.

Завершится фестиваль гала-концертом 21 апреля. В этот вечер для слушателей прозвучат Дивертисмент № 1 для струнного оркестра Моцарта, Концерт №2 для фортепиано с оркестром Шопена (солист – Андрей Гугнин), две норвежские мелодии для струнных Грига, «Пляска эльфов» баццини (солист – Дмитрий Ефимов), Фантазия на темы оперы Дж. Верди «Травиата» Ловрельо (солист – Михаил Безносов), «Русский танец» для скрипки с оркестром Чайковского (солистка – Мария Тилюк), «Полька» для альта и струнных Шнитке (солист – Юрий Башмет).



