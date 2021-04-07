Региональный центр компетенций создадут в Хабаровском крае

Экономическому развитию края будет способствовать реализация национального проекта "Производительность труда". В его рамках в регионе появится Региональный центр компетенций (РЦК). Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Как рассказали в министерстве экономического развития края, РЦК создается по аналогии с федеральной структурой. В течение этого года сотрудники центра пройдут обучение по программам: "Основы бережливого производства", "Реализация проекта по улучшению", "Производственный анализ", "Картирование", "5С, Стандиртизированная работа", "Быстрая переналадка SMED", "Анализ эффективности оборудования (ОЕЕ)".

Сейчас ведется отбор кандидатов для работы в команде Регионального центра. В ее состав войдут руководители проектов по оптимизации потоков, тренер и эксперт по цифровизации.

- Рост производительности труда – один из "китов" обеспечения опережающих темпов экономического развития территории. Центр компетенций станет тем специализированным институтом, где будут сосредоточены высококвалифицированные кадры по реализации проектов бережливого производства на предприятиях. Вступая в нацпроект, мы понимаем – сегодня мы формируем компетенции в сфере производительности труда, инвестируя в повышение конкурентоспособности предприятий края, – отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Отметим, отбор кандидатов на вакантные должности в РЦК пройдет в несколько этапов. Пакет документов для участия в первом туре необходимо предоставить до 9 апреля включительно. Все вопросы можно уточнить по телефону: (4212) 40-20-00, доб. 2533, 2463, 2528.



