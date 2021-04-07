Школьники Хабаровского края увидят фильм «Волочаевские дни»

Школьники Хабаровского края, Приморья, а также Амурской и Еврейской автономной областей увидят фильм "Волочаевские дни". Его авторы работали над картиной порядка двух месяцев. Съёмки велись в ЕАО и Хабаровском крае при поддержке правительства края.

Фильм продолжительностью 38 минут посвящён столетию годовщины Волочаевской операции 1922 года. В нем 40 эпизодов и более 20 персонажей. Съемки велись в том числе в музее имени Гродекова, где демонстрируется панорама Волочаевской битвы. Хабаровский музыкант Михаил Никитин (группа "UP’рель") записал для фильма свою версию песни "По долинам и по взгорьям". Также видеоматериал содержит эпизоды реконструкции Волочаевской битвы, разыгранной в феврале 2021 года в Хабаровске.

Авторы - коллектив АНО «ДАРИБ» - отмечают, что фильм "Волочаевские дни" в дальнейшем может пригодиться учителям истории как дополнительный материал для проведения уроков на тему Гражданской войны в России.