Медаль «За спасение погибавших» вручили сыну жительницы Бикина

Врио губернатора края передал медаль «За спасение погибавших» сыну жительницы города Бикина Татьяны Соломоновой. Женщина награждена посмертно Указом главы государства от 14 сентября 2020 года № 557.

- Указ подписал Президент страны Владимир Владимирович Путин. По его поручению передаю вам. У вас была замечательная мама, которая воспитала замечательных детей, - сказал, обращаясь к Никите Соломонову, Михаил Дегтярев.

В июне 2018 года продавец продуктового магазина Татьяна Соломонова спасла троих тонущих детей – Артура, Евгения и Артема, которым было на тот момент по 10 – 11 лет. Сильное течение реки Бикин и холодная вода грозили мальчикам, купавшимся без присмотра взрослых и не рассчитавшим свои силы, неминуемой гибелью. Однако Татьяна Николаевна бросилась им на помощь и спасла школьников. Сама она, обессилев, выбраться из воды не смогла и погибла. Ей было 32 года.

- В коллективе все ее любили. Ценили за доброту, за безотказность. В тот день, день трагедии, она просто не могла пройти мимо, кинулась спасать этих детей, - поделилась воспоминанием о коллеге Елена Козлова.

У награжденной посмертно жительницы Хабаровского края остались двое детей. Глава региона пообещал ее сыну и дочери поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.

«Мужество и отвага, проявленные Татьяной Соломоновой, стали достойным примером поведения человека в обществе и предметом гордости и светлой памяти о матери для сына и дочери», - написано в представлении к государственной награде.

Уточним, что медалью «За спасение погибавших», учрежденной в 1994 году, награждаются граждане за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.



