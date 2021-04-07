Соблюдение графика движения автобуса № 107 проверили в Хабаровском районе

Мониторинг соблюдения графиков движения на межмуниципальном маршруте №107, а также санитарного состояния автобусов провели сегодня специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Как пояснили в ведомстве, причиной рейда стали многочисленные обращения жителей.

Пассажирские перевозки по данному направлению в рамках государственного контракта выполняет ООО «Маршрут». Условия договора предусматривают оплату за фактически выполненный объём работы при условии соблюдения регулярности движения не менее 95%.

– Выездное мероприятие проводились в селе Бычиха, осмотрено 9 автобусов пригородного сообщения. Специалистами министерства выявлен ряд нарушений, которые не позволительны при исполнении госконтрактов, в том числе сбои в расписании, несоответствие класса транспортного средства заявленному, - пояснили в краевом минтрансе.

Информация о нарушениях будет направлена в Дальневосточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора для принятия мер административного реагирования.

Помимо регулярности перевозок и санитарного состояния, сотрудники проверили соблюдение масочного режима, как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. Хабаровчане стали пренебрегать этой мерой индивидуальной защиты, хотя ограничения в целях нераспространения коронавирусной инфекции еще окончательно не сняты. Нарушителям сделаны предупреждения.



