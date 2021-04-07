Театры, музеи и библиотеки возобновили гастроли по Хабаровскому краю

Учреждения культуры Хабаровского края возобновили гастрольную деятельность. После снятия антиковидных ограничений в поездки по региону и за его пределы отправились не только театры, но и музеи, библиотеки. В ближайшее время свои постановки зрителям Вяземского и имени Лазо районов представит краевой театр драмы.

- На гастроли в поселок Хор и город Вяземский отправится группа из 40 человек. Художественное оформление спектаклей – декорации, костюмы, реквизит – доставят автомобильным транспортом. Наши артисты в предвкушении встречи со зрителями района имени Лазо, ведь последний раз хабаровчане приезжали в поселок Хор четыре года назад. Зрителю 8 апреля представят хит прошлого театрального сезона комедию «Знойные мамочки» американского драматурга и музыкальную сказку для детей «Василиса Прекрасная», - отметили представители краевого театра драмы.

В свою очередь Хабаровский краевой театр кукол уже показал свои спектакли в Амурске, а 13 и 14 апреля труппа отправится в Чегдомын и Новый Ургал Верхнебуреинского района. Хабаровский театр юного зрителя организует обменные гастроли с Томским ТЮЗом с 18 по 23 мая. Будут показаны спектакли "Сказка о мертвой царевне", "Цацики идут в школу", "Клубочки моточки", "Старший сын".





Коллективы Хабаровской краевой филармонии также планируют выезды в районы. Так, 13 апреля в Переяславке филармонический театр «Геликон» представит программу «Поэты детям». Ансамбль камерной музыки "Аллегро" отправится на гастроли в Верхнебуреинский район. С 19 по 23 апреля жителям поселков Чегдомын и Новый Ургал будет представлена музыкальная программа "Сказка о глупом мышонке". А 27 апреля в поселке Хор пройдет музыкальный лекторий с программой "Листая памяти страницы".

Уже отправились в поездку по региону представители Дальневосточной государственной научной библиотеки. С 13 по 16 апреля в селе Аян Аяно-Майского района будут проходить курсы повышения квалификации «Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона» для местных библиотекарей.

В преддверии Пасхи Дальневосточный художественный музей планирует представить выставку «Натюрморт» и провести мастер-класс по декупажу деревянного яйца в поселке Корфовский Хабаровского района.

Вместе с тем, музей имени Гродекова продолжает "Музейные гастроли". 10 апреля работники учреждения поедут в Сикачи-Алян Хабаровского района, 14 апреля – в поселок Чегдомын Верхнебуреинского района, а 17 апреля - в село Верхний Нерген Нанайского района.



