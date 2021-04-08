Волонтеров Комсомольского района наградили за участие в акции «Мы вместе»

В Комсомольском районе состоялась торжественная церемония награждения волонтёров по итогам общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В период пандемии в городах и поселках Хабаровского края волонтеры оказывали помощь пожилым и маломобильным людям, а также медикам и сотрудникам социальных учреждений.

С марта 2020 года 182 волонтера помогали жителям Комсомольского района, 17 из них работали в межрайонной больнице. За период проведения акции волонтёрами сел Новый Мир и Хурба исполнено более тысячи обращений граждан по оказанию адресной помощи. Воспитанниками детского дома № 20 села Хурба изготовлено около тысячи многоразовых масок для волонтеров.

Глава района Александр Коломыцев вручил активным участникам движения, волонтёрам Владимиру Бикташову, Галине Гаврильцевой, Алексею Гуляеву, Надежде Гуляевой, Олесе Масютиной, Андрею Смирнову, Елене Смирновой благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации.

- Приходить на помощь - это призвание. Пандемия показала нашу сплоченность. Не важно учишься или работаешь, кто ты по профессии, сколько тебе лет. Благодаря вам, жители нашего района чувствуют поддержку, - отметил Александр Коломыцев.

После торжественной церемонии глава района продолжил общение с волонтерами в формате встречи «без галстуков», на которой обсудил вопросы развития и поддержки движения, дальнейшего сотрудничества.

По итогам встречи было принято решение расширить участие волонтёрского корпуса в подготовке к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, а также активизировать работу с молодежью в селах и поселках района.



