Путин поручил принять меры для снижения цен на продукты питания в ДФО

Президент России обратил внимание на ситуацию с ценами на сельхозпродукты на Дальнем Востоке. Он поручил принять меры, чтобы рост цен на такие товары в ДФО не превышал среднероссийские темпы.

«С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе», - указано в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Ответственным за выполнение поручения по анализу цен назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов ДФО. Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня 2021 года.

Также глава страны поручил проанализировать доступность воздушных перевозок по внутренним маршрутам из ДФО и обратно, представить предложения по увеличению объемов и степени переработки водных биологических ресурсов, проанализировать итоги выполненного первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.

Игорь Кабанов