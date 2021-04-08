В Хабаровском крае рядовой Садыков избил Ваца

В Переяславке солдат из местной части с целью вымогательства избил сослуживца

Это произошло на территории войсковой части №11666. Рядовой Кямран Садыков решил подзаработать рэкетом. Но времена, когда такое без особых усилий «прокатывало», уже давно канули в Лету. Сейчас недобандитам остались лишь ошметки.

Садыков стал требовать от своего сослуживца Виктора Ваца 15 тысяч рублей. В случае неповиновения он обещал того сильно и больно наказать. Когда оба защитника Родины находились на военном аэродроме недалеко от Переяславки, Садыков повторил свое требование. Вац согласился.

Кямран, однако, стал избивать Виктора. Он нанес ему не менее четырех ударов руками и ногами по различным частям тела, а потом бросил Ваца на землю. Непонятно, правда, зачем, тот ведь и так платить согласился. Не поймешь этих военных…

«Своими действиями Садыков причинил Вацу телесные повреждения в виде ссадин головы, лица, ушибов тела, руки, гематомы бедра, а также физическую боль и нравственные страдания», - сообщил заместитель руководителя 57 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации А. Соловьев.

Садыкова судили. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, с испытательным сроком 1,6 месяца, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Андрей Канев