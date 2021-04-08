По новым правилам пройдет охота на пернатых в Хабаровском крае

Новые правила весенней охоты на пернатую дичь вступили в силу в этом году. По данным министерства природных ресурсов, главное изменение коснется сроков осуществления весенней охоты на пернатую дичь, способов охоты и используемых орудий охоты. Порядок получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов остался прежним.

- По данным комитета охотничьего хозяйства в настоящий момент в регионе насчитывается примерно 50 тысяч охотников, - рассказала и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина. – Весенняя охота на пернатую дичь по-прежнему остается одним из самых популярных видов охоты в крае. Новые правила внесли некоторые изменения в порядок ее осуществления.





С 2021 года значительно увеличены сроки весенней охоты на селезней уток, при условии осуществления охоты с живой подсадной (манной) уткой.

Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из укрытия с подсадной уткой или чучелами и манком, горбоносого и обыкновенного турпанов, а также на гусей и казарок из укрытия с чучелами или профилями и манными гусями или манком.

Во время любительской и спортивной охоты на пернатую дичь запрещается применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия.

Есть и исключение из этого правила - любительская и спортивная охота с таким оружием разрешена под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 миллиметров на рябчика, тетерева и глухаря.

Запрещено применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью или картечью крупнее пяти миллиметров и пулями.

Запрещена весной охота на пернатую дичь с собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания подранков - раненой пернатой дичи, а также подачи добытой пернатой дичи.

Ознакомиться с полным текстом Правил охоты в 2021 году можно на сайте министерства в разделе «Охотпользование». Там же размещены памятки для охотников.



