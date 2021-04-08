На неделю раньше начался ледоход на юге Хабаровского края

а неделю раньше обычных сроков начался ледоход на р. Бикин у пос. Лесопильное, в ближайшие дни вода здесь может подняться до неблагоприятных значений с подтоплением низких мест. Такая же ситуация вероятна и при вскрытии р. Уссури в Вяземском и Бикинском районах, которое ожидается 9 – 12 апреля. На всех реках южных районов региона отмечаются многочисленные закраины, промоины, начинаются подвижки льда.





Процесс активного разрушения льда идет и на остальных водных объектах региона. Гидрологи Дальневосточного УГМС подтвердили прогноз о том, ледоход на большинстве рек пройдет с опережением многолетних показателей на 4 – 6 дней. На р. Амур у Хабаровска он ожидается в середине апреля.





- Весь период весеннего половодья краевые и местные власти будут отслеживать напряженные точки, где уровни воды могут подняться до опасных значений из-за серьезных ледовых заторов. Гидрологическая обстановка контролируется круглосуточно. Расчистка русел и береговой линии, искусственное разрушение льда и другие противопаводковые мероприятия будут проводить заблаговременно, чтобы снизить до минимума возможные риски. Добавим, что в постоянной готовности к реагированию на возможные ЧС в период паводков будет находиться группировка сил и средств, в которую входит около 5 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники, - сообщили в краевом комитете по гражданской защите.





Между тем, пока в регионе идет подготовка к прохождению весенних паводков, спасатели бьют тревогу: только за последние две недели оперативные группы аварийно-спасательной службы Хабаровского края спасли 6 человек, в том числе трех детей, которые подвергли себя огромному риску, выходя на лед. Еще более опасно сейчас выезжать на ледовый покров на автотранспорте. Разрешено это только в тех местах, где еще остались действующие ледовые переправы. Таких на сегодняшний день 15, все они расположены на северных территориях, но их также постепенно будут закрывать по мере потепления.





Специалисты комитета призывают гостей и жителей региона отказаться от любых выходов на лед. При возникновении экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, незамедлительно звоните по номеру 112.



