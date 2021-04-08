Из хабаровских школ эвакуировали больше 40 тысяч человек

Письмо о «минировании» всех школ поступило на электронную почту хабаровских чиновников 5 апреля в 8:30 утра. Неизвестные сообщали, что заложили бомбы не только в краевой столице, но и в Хабаровском районе. В некоторых учебных заведениях еще не начались занятия.

По сообщению пресс-службы городской администрации, эвакуировать решили учеников, учителей и персонал всех учреждений. К слову, в Хабаровске 70 школ, где обучаются около 65 тысяч учеников. В общей сложности эвакуировали больше 40 тысяч человек. Взрывных устройств обнаружено не было.

За последнее время это далеко не первая угроза о заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях. Ранее сообщалось, что 12 марта в четыре школы края пришли сообщения о заложенных бомбах. 22 февраля восемь школ Хабаровска тоже получили письма о «минировании». Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек.

В январе в два учебных заведения Комсомольска-на-Амуре письма о заложенных бомбах пришли по электронной почте. По некоторым данным, неизвестные требовали пополнить их электронный кошелек определенной суммой, иначе все взлетит на воздух. Также в Городе юности «заминировали» все школы в феврале прошлого года. Было эвакуировано более 20 тысяч детей. В этот же день угрозы о заложенных взрывных устройствах поступили и в хабаровские школы. И опять сообщения пришли по электронной почте.

Волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения.

Юлия Рудакова