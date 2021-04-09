Врио губернатора Хабаровского края принял участие в заседании совета округа на Камчатке

Одной из ключевых тем для обсуждения на совете округа стало исполнение поручения Президента Российской Федерации о создании единой дальневосточной авиационной компании.

Уже разработана ее концепция. Она аккумулировала потребность в воздушных судах и объёмы государственной поддержки на период до 2025 года. Есть схема и социально-значимых маршрутов. Это 66 межрегиональных и 469 местных.

Как отметили на совете , минпромторгом России, авиакомпанией «Аврора», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания, и государственной транспортной лизинговой компанией (АО «ГТЛК») подписан график поставки 45 российских воздушных судов. В авиапарк составят SSJ‑100, Ил-114-300, Л‑410, ЛМС «Байкал».

Обсуждали и работу строительного комплекса.

«Жилья для дальневосточников строится мало, оно продается по весьма высокой цене. В среднем по округу один квадратный метр стоит около 91 тысяч рублей. Два дня назад во время посещения Чукотки осмотрел вновь построенные дома. Стоимость одного квадратного метра в них достигает 180 тысяч рублей. Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Но это не только проблема Чукотки, это проблема всего Дальнего Востока. Посмотрим, как это решить. Частично проблема финансовой доступности жилья решилась за счёт ввода льготной ипотеки. При этом очевидно, что без снижения цены этот инструмент эффективно работать не сможет», – отметил Юрий Трутнев.

Правительством Российской Федерации определены меры, направленные на повышение доступности жилья. Существующая «Дальневосточная ипотека» помогла получить кредит более 18 тыс. семьям на сумму 66 млрд рублей. В округе действуют и другие льготные ипотечные программы: «Сельская ипотека», «Семейная ипотека» и «Льготная ипотечная программа по ставке 6,5% годовых».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в части развития строительной отрасли и достижения показателей национальных целей до 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья, то есть 26% от общего объёма всего жилищного фонда в России. «Каждый пятый метр в стране должен стать новым. Субъекты ДФО должны построить с 2021 по 2024 года около 13 млн кв. метров, а к 2030 году – около 40 млн кв. метров. В целом по округу динамика ввода жилья в 2020 году в сравнении с 2019 выше среднероссийского значения. Шесть регионов ДФО смогли нарастить объемы ввода по сравнению с 2019 годом. Это Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия. Если говорить о выполнении показателей национального проекта 2020 года – в целом по округу показатель достигнут, выполнение 105,6%», – сообщил он.

На совещании прозвучало, что темп роста строительных работ в ДФО за 2020 год составил 97,5%, ввод жилых домов – 101,6%. По мнению главы Минстроя России, одним из акцентов в развитии строительства в ДФО является формирование современной инфраструктуры, которая призвана обеспечить создание комфортной среды для жизни населения. Три субъекта – Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Амурская область – сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Хабаровский край Амурская область, Республика Бурятия и Забайкальский край принимают участие в программе бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры «Стимул», направленной на повышение доступности социальных и иных инфраструктурных объектов для граждан.

Управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь, отметил, что ДФО стал единственным в России округом, где в 2020 году было зафиксировано увеличение объёмов строящегося жилья.

Одной из задач Единого института развития в жилищной сфере по активизации строительства в округе является обеспечение земельными участками проектов комплексного развития территории (КРТ). ДОМ.РФ, наделенный агентскими полномочиями по вовлечению федеральных земель в хозяйственный оборот, разработал механизмы, позволяющие существенно сократить сроки градостроительной подготовки территории к началу строительства от 2,5 лет до 6–9 месяцев. Госкомпания подготовила предложение, чтобы участки под КРТ предлагались девелоперам с уже подготовленными документами по планировке территории. Кроме того, ДОМ.РФ заключил соглашение с рядом дальневосточных регионов по финансированию жилищных проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Это минимизирует затраты застройщиков на строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры при возведении многоквартирных домов. Также госкомпания реализует в регионе проекты по созданию пула арендного жилья – для граждан, которые не имеют возможность воспользоваться ипотечными программами даже по льготной ставке.

С предложениями по развитию строительного комплекса выступили главы дальневосточных регионов.

По словам Михаила Дегтярёва, в Хабаровском крае растет спрос на жилье. В 1,6 раза вырос объём ипотечного жилищного кредитования. Ипотечных кредитов выдано почти 17 тысяч. Из них четверть –ипотечные льготные ипотечные кредиты под строительство жилья, и прежде всего по программе «Дальневосточная ипотека».

В прошлом году в Хабаровском крае было введено 229,3 тыс. кв. метров, что на 22% ниже по сравнению с 2019 годом. Для увеличения темпов строительства предлагается ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счёт создания инженерной, транспортной инфраструктуры. В крае в ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 млн кв. метров жилья. Регион готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. Одно из предложений - расширение ТОР на территории комплексной застройки. Для поддержки индивидуального жилищного строительства запланирован проект «Дом дальневосточника» на основе деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов не менее 10 тысяч в год.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев отметил, что проблемы, связанные со строительной сферой, в том числе отсутствие крупных квалицированных строительных компаний, завоз строительных материалов из других регионов и отсутствие собственных производств, требуют нетривиального решения. «Мы с министерством строительства договорились о том, что они рассмотрят новую систему управления строительством. Мне кажется, что Минстрой должен взять ответственность в значительной степени на себя. Надо создать систему управления строительством на Дальнем Востоке. Кроме того, надо заняться отраслью строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для этой отрасли. Есть еще целый ряд вопросов, связанных с разрешительной документацией, но они будут решаться в рамках общего плана работы Правительства. Потому что сегодня перед Правительством стоит задача в целом упростить администрирование строительной отрасли. Надеемся, что весь комплекс мер приведет к необходимому результату», – резюмировал он.



