В Хабаровске открылась школа для обучения «выборных» наблюдателей

В Хабаровске состоялось открытие Общественного штаба по контролю и наблюдению за ходом голосования. Его задачей является подготовка и обучение наблюдателей, их дальнейшее распределение по избирательным участкам, а также взаимодействие со СМИ и оперативное информирование населения о ходе избирательного процесса.

В сентябре текущего года жителей края ждут важные события – выборы депутатов Государственной думы и губернатора региона. Голосование будет идти в течение трех дней. Это сделано ради соблюдения эпидемиологических мер.

За прозрачностью и открытостью выборного процесса проследят более трех тысяч наблюдателей. Им может стать любой житель края, достигший 18 лет. Обучение пройдет во всех районах и городах региона. Общественников будут учить правовым основам наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей. Кроме того, в их функции входит предотвращение нарушений законодательства о выборах.

«Наблюдатели должны понимать, насколько информативны стенды, размещенные в помещениях избирательных участков, обеспечен ли доступ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и многое другое, - сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко. - Нюансов, которые прописаны в федеральным законе, очень много, и чтобы не упустить ни одной детали, Общественная палата выпустила так называемый «Золотой стандарт общественного наблюдения». Он включает в себя точечные моменты, на которые нужно обязательно обращать внимание».

Желающие стать наблюдателями могут обратиться в Общественную палату края по телефону: 8 (4212) 75-40-64.