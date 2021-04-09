В Хабаровске политики пытаются удержать места за счет Фургала

Давайте представим, как мог бы выглядеть ежедневник председателя хабаровской городской думы Михаила Сидорова (партия ЛДПР) до того, как Сергей Фургал стал экс-губернатором. Итак: 8:00 – встать с постели, привести себя в порядок; 8:30 – позавтракать; 9:00 – произнести фразу «Еще один день в раю!»

9:01 – совершить подвиг; 9:30 – поехать в думу; 10:00 – решить вопросы с важными людьми (предварительно почитав закон «О противодействии коррупции»); 11:00 – встретиться с избирателями (опционально); 11:10 – пообедать; 13:00 – выслушать доклад; 14:00 – выступить на заседании; 15:00 – встретиться с важными людьми (предварительно почитав закон «О противодействии коррупции», но уже с красным карандашом); 16:00 – пообщаться с коллегами; 16:30 – поехать в бильярд; 20:00 – поехать домой, ибо напряженный рабочий день наконец-то окончен.

Силы бобра

Прошу заметить: все вышесказанное не более чем фантазия. А вдохновением для сих измышлений послужил митинг 4 апреля, посвященный «перевороту в гордуме» (как его назвали организаторы акции).

Ретроспектива. 23 марта двадцать депутатов проголосовали за лишение Михаила Сидорова поста председателя хабаровского парламента. Также своих должностей лишился глава комитета по местному самоуправлению Денис Куратов и зампред Наталья Жирякова. Все трое тем не менее продолжают свою работу в качестве народных избранников.

Однако подобный «расклад», судя по всему, не устраивает Сидорова. Одно дело – быть боссом и решать дела с важными людьми. И почетно, и доходно (хотя бы потому, что должность председателя гордумы неплохо оплачивается). Другое дело – «вариться» среди рядовых депутатов, не имея никаких рычагов влияния.

Что же делать? После политической рокировки прошло совсем немного времени, как был анонсирован митинг в защиту Сидорова. Осталось привлечь народ на Комсомольскую площадь, где и должна была состояться акция протеста.

Но так как обывателю сам Сидоров вряд ли интересен (которого даже из думы не выгоняли и уголовное дело не заводили), организаторы решили выехать на плечах экс-губернатора Сергея Фургала. Куратов, Жирякова и Сидоров были мгновенно зачислены в статус апостолов третьего главы Хабаровского края, принципиальных и благородных паладинов, борцов за прекрасное будущее, сторонников добра, демократии и котяток. И вообще, делающих по утрам зарядку и царапающих нимбом слишком низкие потолки.

А те двадцать депутатов объявлены вместилищем всевозможных пороков: подлыми сексотами и хтоническими редисками, пинающими собак ради развлечения.

Ямы Сидорова

На Комсомольскую площадь, где должен был состояться митинг, протестующих не пустили. Ибо там вовсю шла уборка помывочными машинами МУП «Южное». Пришлось раскладывать «броневик» и толкать речи впритык к парковке со стороны набережной.

Поддержать «свергнутых» депутатов (на самом деле Фургала, ибо табличек «Я/Мы Сидоров» замечено не было) пришло около пятидесяти человек. С помоста существующий режим, правительство и партию ЛДПР обличали представители «Яблока», штаба Навального и Либертарианской партии. Неоднократно звучали красивые слова о свободе собраний и самовыражения.

«У нас режим «открытого микрофона». Каждый может выйти и сказать свое мнение», - заявила организатор митинга.

Спустя некоторое время свое мнение захотел высказать водитель помывочной машины, которая чистила площадь. Однако ему микрофон не дали, мотивировав, что тот «находится на рабочем месте». Видимо, организаторы по совместительству являются и директорами МУП.

«Лично у меня нет никакой обиды или злобы в отношении этих [двадцати] депутатов, - взобравшись на помост, сказал «виновник торжества» Михаил Сидоров. - Некоторые из этих депутатов официально и неофициально признались, что на них оказывалось серьезное и колоссальное давление со стороны админресурса. И, к огромному сожалению, некоторые депутаты дали слабину. Мне непонятна на сегодняшний день политика регионального отделения партии [ЛДПР] – такое ощущение, что они сами себе стреляют в ногу».

Какие у нас, оказывается, хрупкие народные избранники! Поставьте на место, а то упадут и разобьются! Админресурс на них подействовал, вот они и затряслись как осиновые листы. Представительная власть, е-мое… А может, не было никакого «серьезного и колоссального давления»? И Сидорова, Куратова и Жирякову сняли с постов за дело? Точнее, за безделье.

Новые «апостолы»

В конце митинга протестующие подписали резолюцию. В нее вошло три требования. Цитируем.

«Первое. Мы требуем в срок до 30 апреля 2021 года сложить полномочия следующих депутатов: Цыбров, Миненко, Матвеев, Гогуев, Федчишин, Шестопалов, Григорян, Ибрагимова, Головко, Тупченко, Фоменко, Бочкарев, Ягодин, Плетнев, Выходцев, Чувашов, Морозов, Мелека, Никольский, Ланков. Второе. Мы требуем от депутатов гордумы в срок до 30 апреля 2021 года внести в устав города процедуру отзыва депутатов. Третье. Мы немедленно создаем рабочую группу граждан для разработки механизма реализации народной инициативы по вопросам местного самоуправления, в том числе изменений в устав Хабаровска о порядке отзыва депутатов».

Одну любопытную цитату произнес на митинге депутат из Хабаровского района Василий Харитонов, выступивший в защиту Михаила Сидорова.

«Ни для кого не секрет, что шансов победить [у этих двадцати депутатов] на следующих выборах практически нет. В связи с этим некоторые так называемые представители народа попытаются обеспечить себя на долгие годы вперед за счет городского бюджета».

Интересна данная фраза даже не тем, что там имеется контраст между реальным положением дел и заявленным (ибо за счет городского бюджета как раз таки и был обеспечен Сидоров). А именно мыслью о шансах.

Действительно, большинство депутатов хабаровской городской думы до выборов (а большинство – и после) были совершенно незнакомы избирателям. Они въехали в парламент на волне триумфа Сергея Фургала. Никаких особых заслуг за ними не числится. И когда придет пора сдавать мандаты, вряд ли часть нынешних законодателей так просто откажется от них. Михаил Сидоров же, вероятно, попытается баллотироваться в краевую Закдуму или Госдуму.

Что придется делать этим, не имеющим политического бэкграунда, людям? Правильно, опять попытаться выехать за счет авторитета экс-губернатора. И нас ждет уже не трое «апостолов, сторонников добра, принципиальных паладинов» и т.д. А уже штук тридцать. Не считая обитателей дум других районов и городов. Не многовато ли появилось «наследников» Фургала, пока тот, кому они всем обязаны, томится за решеткой?

Андрей Канев

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