Бегущий через всю страну легкоатлет побывал в Хабаровске

Максим Егоров из Чувашии недавно побывал в Хабаровске. Что, казалось бы, удивительного? А то, что добирался он до краевой столицы больше года. Бегом.

Позади почти 10 тысяч километров, сотни городов и деревень. Львиная доля пути проходила и вовсе вдали от цивилизации. С собой только два комплекта одежды и небольшой запас сухофруктов и воды. За год бегун износил 4 пары кроссовок. Финишировать спортсмен планирует во Владивостоке.

Удивительный забег 29-летнего марафонца начался в конце января прошлого года. В качестве стартового отрезка Максим Егоров выбрал популярный петербургский марафон «Дорога жизни» (от Ладожского озера до памятника «Цветок Жизни») – именно с этой трассы начался его путь на восток.

Максиму в классической дистанции – 42 километра стало тесно, и возникла идея: пробежать от Питера до Владивостока. Причем бегуна нисколько не пугали переходы из зимы в лето и наоборот. Бежал по 50 километров в день. Если Максим не успевал до темноты добежать до гостиницы, то ловил попутку, доезжал до места ночевки, а утром возвращался к месту, где прервал забег.

«Хотел бежать ещё в 2019 году, но страха было больше, чем желания, поэтому тогда и не сделал этого, - делится бегун. - До этого 10 лет занимался легкой атлетикой, потом был пятилетний перерыв с редкими пробежками. Четыре года назад в день своего рождения я принял участие в первом своем марафоне «Дорога жизни». Втянулся, а потом оказалось, что этого мне мало. Тогда и пришла в голову мысль одолеть 10 тысяч километров. Некоторые говорили: «Да зачем тебе это нужно?» Только мама сказала: «Что бы ты ни решил, я тебя поддержу».

По словам Максима, он находился в том состоянии, когда не знал, что делать дальше. Понимал, что плывет по течению. Какой-то день сурка.

«Наступил момент, когда меня перестало это устраивать. Захотелось поменять что-то в жизни, сдвинуть привычный режим существования с мертвой точки. А что мне нравится, что я люблю? Бегать. Собрался с мыслями, морально подготовился, составил маршрут. Конечно, захотел и себя проверить, на что способен, доказать самому себе, что смогу».

Еще было желание показать пример для тех, кто боится начинать что-то новое, менять жизнь. В путь он отправился под эгидой поддержки наших легкоатлетов, которые выступают на зарубежных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Конечно, давно мечтал посмотреть нашу необъятную страну, ведь к своим почти 30 годам я не представлял, что там вообще за Уралом. Я много раз слышал про число 10 тысяч. Например, Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто знает 10 тысяч ударов, я боюсь того, кто повторяет один удар 10 тысяч раз». Еще говорят, что если хочешь стать профессионалом, то сделай это 10 тысяч раз. У меня создалось впечатление, что в этой цифре что-то есть».

Максим работает инженером-электриком, обслуживает аэродромы. Перед забегом состоялся разговор с начальником. Парень попросил отпуск на полгода. И прямо сказал: если такой возможности нет – увольняйте. В любом случае он побежал бы. Окончательного ответа до сих пор не дали, но пока не уволили. А коллеги с интересом наблюдают за его передвижением. Ни палатки, ни тем более сопровождения у Егорова нет. Как-то неосновательно.

«Я действительно не готовился к этому забегу целенаправленно. Бегал как обычно. Но суть не в этом: с подготовкой, сопровождением, со всеми перестраховками, запасами продуктов, денег, одежды и т.д. и вы добежите, надо только захотеть. А попробуйте без всего этого! Можно было найти много причин, чтобы не бежать. Мое желание оказалось сильней любой причины».

Бывало, что у какого-нибудь населенного пункта его встречали местные бегуны, составляли компанию. Считает, что без поддержки он мог и не добежать. Когда кафе и гостиницы из-за пандемии стали закрываться, стало сложнее. Помогали добрые люди. Ночевал в домах культуры, в школах, в спортивных учреждениях, а некоторые и у себя дома предлагали ночлег.

«Особенно меня впечатлила природа: березовые леса, Уральские горы, Байкал, в котором искупался, равнины и сопки, горные речки, тайга. Просторы невероятные. Во всех регионах природа разная и по-своему красивая. Кстати, мне задавали вопросы, что я буду делать, если встречу диких животных где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Ничего не придумав, отвечал, мол, как-нибудь договоримся. Но печально было смотреть на наши российские деревушки, которые в полном смысле слова загибаются. Заметил, что чем дальше от запада страны, тем люди проще. В Иркутской области попал под ливень с сильным ветром, добежал до станции Зима, переночевал в Доме культуры, а наутро чувствую, что заболел, пришлось дня три проваляться в гостинице и вновь на трассу. В Чите мне стало морально некомфортно, я понял, что очень соскучился по дому, работе, друзьям. И я махнул в Чувашию к другу на свадьбу, потом вернулся и побежал дальше. Стало намного легче».

Максим еще в пути до Владивостока. Отдыхает на обочинах дорог, а на ночлег останавливается в гостиницах, в хостелах. На еду тратит свои накопления. Также помогают родители, друзья, которые поддерживают его на расстоянии, и даже незнакомые люди.

Егоров говорит, что у него поменялось отношение к жизни, мировоззрение. Он планировал преодолеть расстояние Санкт-Петербург – Владивосток за полгода, а получилось больше года. По дороге он делает заметки, описывая каждый день. У него в планах – написать книгу о своем путешествии.

Юлия Рудакова