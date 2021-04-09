Михаил Дегтярев пообщался с коллективом радиотехнического завода

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в цехах АО «Хабаровский радиотехнический завод», выполняющего в рамках государственного оборонного заказа капитальный ремонт и сервисное обслуживание вооружения и военной техники ПВО ВКС и Сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации.

Сегодня услуги предприятия востребованы Министерством обороны.

В рамках федеральной целевой программы предприятие завершает реконструкцию и модернизацию производства, что позволит повысить качество выпускаемой продукции, расширить номенклатуру выполняемых работ и освоить в рамках диверсификации производства выпуск гражданской продукции.

Глава региона пообщался с коллективом предприятия, ознакомился с производственными возможностями и условиями, созданными для работников. Он обратил внимание на наличие уникальных высокотехнологичных профессий и рабочих династий, свидетельствующих об уровне выполняемых заводом работ и верности многих поколений работников своему предприятию.

В свою очередь директор предприятия отметил, что жители края и все граждане нашего государства могут быть уверены в качестве отремонтированной на предприятии военной техники и ее возможностях по защите воздушных рубежей нашей Родины.

В настоящее время правительством края совместно с руководством предприятия прорабатываются возможные проекты загрузки модернизированных производственных мощностей предприятия как для обеспечения нужд Министерства обороны, так и для производства гражданской продукции, что позволит создать новые рабочие места и повысить поступление налогов в бюджет края.



