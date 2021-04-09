В «Арене Ерофей» в Хабаровске пройдет фестиваль здорового образа жизни

10 апреля с 10:00 до 18:00 в Краевом дворце хоккея с мячом «Арена Ерофей» состоится семейный фестиваль здорового образа жизни. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья. На фестивале можно будет узнать всё о здоровом образе жизни, пройти обследование у специалистов медицинских организаций, принять участие в мастер-классах и эстафетах, сдать нормы ГТО, бесплатно покататься на катке.

За медицинскую часть мероприятия отвечают врачи Центра здоровья консультативно-диагностического центра «Вивея», краевого кожно-венерологического диспансера, стоматологических поликлиник, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

- Участники фестиваля смогут бесплатно обследовать родинки методом дерматоскопии, анонимно узнать свой ВИЧ статус, пройти экспресс оценку состояния сердца по ЭКГ, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, проверить слух и получить консультацию специалиста. Стоматологи при помощи специальных красителей будут выявлять зубной налет у детей. Для обследования взрослым рекомендуем взять с собой паспорт и полис, - рассказали организаторы.

Для детей будет организована работа спортивных площадок. Участникам предлагается пройти полосу препятствий, перетянуть участника с татами на свою сторону, построить гигантскую дженгу. Также при наличии медицинского допуска можно официально сдать отдельные нормативы комплекса ГТО.

На катке с 16.00 до 18.00 ч. пройдет массовое катание на льду. Бесплатные билеты будут выдаваться на площадках фестиваля. Рекомендуется брать коньки с собой, прокат коньков ограничен и оплачивается в кассе арены.

Вход в арену будет организован со стороны улицы Павла Морозова (2 этаж (над кассами).



