Инвесторы и представители власти обсудили вопросы расширения границы ТОР «Хабаровск»

Расширение границы ТОР "Хабаровск" и создание объектов инфраструктуры. Эти вопросы рассмотрели на совещании под председательством заместителя председателя правительства края – министра экономического развития Виктора Калашникова. В мероприятии приняли участие инвесторы, представители профильных министерств, администрации Хабаровского района, члены предпринимательских объединений.

- Эффективное развитие ТОР "Хабаровск" положительно скажется на будущем крупнейшей в крае Хабаровской агломерации, которая вошла в Стратегию пространственного развития РФ. Для нас это агломерация номер один, - отметил актуальность поднятых вопросов Виктор Калашников.

Согласно планам строительства инфраструктуры на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск" в 2021 году по региональным обязательствам предусмотрен ввод в эксплуатацию трех объектов с высокой степенью готовности: один объект водоснабжения и два - водоотведения.

Однако, до ввода необходимо решить ряд организационно-правовых моментов, в том числе касающихся статуса земельных участков и корректировки проекта планировки территории.

Второй пункт повестки совещания - расширение границ ТОР «Хабаровск» - также требует предварительной проработки накопившихся вопросов, не решенных в предыдущие годы.

По этим причинам в план перспективного развития ТОР "Хабаровск" пока входят земельные участки, включающие в себя земли сельскохозяйственного назначения, а также участки, обремененные правами третьих лиц, однако документ будет корректироваться.

- Рассмотренные вопросы, безусловно, требуют комплексного решения. Поэтому в дальнейшем всем сторонам необходимо синхронизировать и перевести свои действия в режим одного окна, а затем выработать общий алгоритм работы, - подчеркнул значимость коллегиальных действий и исполнительской дисциплины Виктор Калашников.



